Ποστέκογλου: «Οι οπαδοί είναι απογοητευμένοι, έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη»

Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, κλήθηκε να σχολιάσει τις αποδοκιμασίες που άκουσε μετά την ήττα από τη Μίντιλαντ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει κάνει κάκιστο ξεκίνημα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον ομογενή τεχνικό να γίνεται αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών από τους φίλους της αγγλικής ομάδας.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Μίντιλαντ, ο Ποστέκογλου ρωτήθηκε για το σύνθημα «θα απολυθείς αύριο», που ακούστηκε από τους φίλους της Νότιγχαμ, τονίζοντας ότι ο κόσμος μπορεί να έχει την γνώμη του.

«Οι οπαδοί είναι απογοητευμένοι, έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια, μάλλον είναι το κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε. Τίποτα δεν μπορώ να ελέγξω, η ευθύνη μου είναι να παίρνω νίκες», ανέφερε ο Ποστέκογλου.