Κλήθηκε στην Εθνική Αλγερίας ο γιος του Ζιντάν

Ο γιος του θρύλου της Εθνικής Γαλλίας, επέλεξε να τιμήσει τα χρώματα της χώρας καταγωγής του πατέρα του.

Ο Λούκα Ζιντάν, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Γρανάδα, στη Β’ κατηγορία της Ισπανίας, άλλαξε αθλητική εθνικότητα στα μέσα Σεπτεμβρίου και πλέον θα φορά τη φανέλα των «Φενέκ», αφού προηγουμένως είχε εκπροσωπήσει τους «τρικολόρ» στις μικρές εθνικές.

Εφόσον δεν είχε ποτέ κληθεί στην ανδρική εθνική Γαλλίας, διατηρούσε το δικαίωμα να παίξει με την Αλγερία, την πατρίδα των παππούδων του από την πλευρά του πατέρα του.

Διεθνής με τη Γαλλία έως την U20 (κάτω των 20), ο Λούκα Ζιντάν, δεύτερος γιος του εμβληματικού Γάλλου άσου, γαλουχήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα το 2018.

Στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός για μία σεζόν στη Σανταντέρ, αγωνίστηκε δύο χρόνια στη Ράγιο Βαγιεκάνο, συμβάλλοντας στην άνοδό της στη La Liga το 2021, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2022 υπέγραψε στην Έιμπαρ, λίγους μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Ράγιο.

Η οικογένεια Ζιντάν κατάγεται από ένα χωριό της περιοχής της Μπεζάγια, περίπου 250 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλγερίου. Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει επισκεφθεί τουλάχιστον δύο φορές την Αλγερία μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, στο τέλος του Μουντιάλ 2006 στη Γερμανία, μεταξύ άλλων και τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς κατόπιν πρόσκλησης του εκλιπόντος προέδρου Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα. Τότε είχε τύχει υποδοχής ήρωα.