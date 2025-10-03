Ματέους: «Το καλύτερο για τον Κέιν θα ήταν να μείνει στην Μπάγερν μέχρι το τέλος της καριέρας του»

Ο Χάρι Κέιν εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από το καλοκαίρι του 2023, που άφησε την Τότεναμ για να παίξει στην Bundesliga.

Την περασμένη σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ και φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά, έχοντας ήδη 20 γκολ και τέσσερις ασίστ στα 14 πρώτα ματς της σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις!

Η φημολογία όμως επιμένει πως σκέφτεται να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Αγγλία. Η γερμανική εφημερίδα “Bild” αποκάλυψε ότι ο γερμανικός σύλλογος μπορεί να χάσει τον 32χρονο Άγγλο διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να επιστρέψει στην Premier League.

Ο ίδιος αποφάσισε το καλοκαίρι να παραμείνει και τη φετινή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να κερδίσει με τη βαυαρική ομάδα το Champions League και μετά να επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο θρύλος της ομάδας του Μονάχου, Λόταρ Ματέους, πάντως τον παροτρύνει, μιλώντας στο “Sky Sports Germany” να μείνει έως το τέλος της καριέρας του στους Βαυαρούς:

«Πιστεύω πως έχει ακόμη αρκετά χρόνια καριέρας και θα ήταν καλύτερο γι’ αυτόν να μείνει στο Μόναχο. Αν στο τέλος της καριέρας του θέλει να κερδίσει περισσότερα χρήματα μπορεί να πάει στη Σαουδική Αραβία ή στις ΗΠΑ, αλλά δεν νομίζω πως σκέφτεται να επιστρέψει στην Αγγλία. Μόνο στην Μπάγερν έχει την αναγνώριση που του ταιριάζει».