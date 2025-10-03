Χιράλδες: «Ανακτήσαμε την ταυτότητά μας, ήμασταν ανώτεροι από τον ΠΑΟΚ»

Ο προπονητής της Θέλτα, Κλαούντιο Χιράλδες μετά τη νίκη της ομάδας τους κόντρα στον ΠΑΟΚ, τόνισε ότι οι παίκτες του βρήκαν την αγωνιστική τους ταυτότητα, όντας ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι παίξαμε καλά, ανακτήσαμε την ταυτότητά μας και παίξαμε ένα ολοκληρωμένο, σοβαρό παιχνίδι και πάνω απ' όλα καταφέραμε να ανακάμψουμε από το 0-1 στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου.

Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοση της ομάδας στα 90 λεπτά. Ήμασταν ανώτεροι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η πρώτη μας νίκη της σεζόν. Έπρεπε να ανακτήσουμε την ταυτότητά μας».

Για την σημασία που είχε ένα θετικό αποτέλεσμα: «Θέλαμε να κερδίσουμε το συντομότερο δυνατό. Είχαμε πολλούς κλειστούς αγώνες, εκτός από τους δύο τελευταίους, και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κερδίζουμε. Ήταν μια όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά. Χρειαζόμασταν μια τέλεια μέρα, και σήμερα ήταν ακριβώς αυτό».

Για το ματς που ακολουθεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης: «Τώρα προχωράμε σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό, που είναι το πρωτάθλημα. Αντιμετωπίζουμε πιθανώς την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη, η οποία είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης αυτή τη στιγμή, αλλά το προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και με την αίσθηση ότι ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας και είμαστε μια γενναία και χαρούμενη ομάδα»