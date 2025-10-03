Τα... άκουσε από τους οπαδούς της Νότιγχαμ ο Ποστέκογλου: «Θα απολυθείς το πρωί»!

Η ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Μίντιλαντ, έφερε κύμα οργής των οπαδών της αγγλικής ομάδας, που έβαλαν στο... στόχαστρό τους τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Ο ομογενής προπονητής έχει κάνει κάκιστο ξεκίνημα στον πάγκο της Φόρεστ αφού είναι ο πρώτος προπονητής της αγγλικής ομάδας, που μετά από 100 χρόνια δεν έχει νίκη στα πρώτα έξι ματς στο πάγκο της!

Οι οπαδοί της Νότιγχαμ, μάλιστα δεν έκρυψαν τον έντονο εκνευρισμό τους, αφού κατά την διάρκεια του αγώνα, φώναξαν το... παραδοσιακό σύνθημα που ακούγεται στα αγγλικά γήπεδα: «Θα απολυθείς το πρωί».