Γιακουμάκης: «Όλοι μας πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω»

Για περισσότερη προσπάθεια από όλους ώστε να αλλάξει το κλίμα στον ΠΑΟΚ έκανε λόγο ο Γιώργος Γιακουμάκης μετά την ήττα (2-0) του Δικεφάλου από την Θέλτα, μιλώντας παράλληλα και για την επιστροφή του στα γκολ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1:

Για το παιχνίδι: «Η διαχείριση ενός παιχνιδιού είναι το κλειδί για να το κερδίσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σωστά τακτικά, ήμασταν συνειδητοποιημένοι γνωρίζοντας ότι η Θέλτα μπορεί να έχει την κατοχή.

Εμείς προσπαθήσαμε μέσα από τις αντεπιθέσεις να διεκδικήσουμε κάποιες φάσεις και κάποια γκολ. Προηγηθήκαμε, αλλά δεν το διαχειριστήκαμε σωστά για άλλη μια φορά. Δεν κρατήσαμε το προβάδισμα μας έως το φινάλε του πρώτου μέρους και εκεί άλλαξε όλο το παιχνίδι».

Για την επιστροφή του στα γκολ: «Είμαι σέντερ φορ, ζω από το γκολ. Λατρεύω να σκοράρω, θεωρώ ότι είναι κύριο μέλημα μου στο γήπεδο. Όσο καιρό είχα μείνει μακριά από τα γκολ, έβαζα πίεση στον εαυτό μου. Όλοι στην ομάδα είναι υπομονετικοί μαζί μου. Τα έδινα όλα στο γήπεδο, άλλα έλειπε το γκολ.

Το γκολ σήμερα ήρθε αλλά δεν συνοδεύτηκε από ένα καλό αποτέλεσμα. Ίσως κόστισε στην ομάδα βαθμούς ή αποτελέσματα η πίεση που έβαζαν στον εαυτό μου. Πρέπει ατομικά να δώσει ο καθένας μας το κάτι παραπάνω για να βγει η ομάδα από την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται».