Λουτσέσκου: «Η ισοφάριση έφερε απογοήτευση στους ποδοσφαιριστές» - Τι δήλωσε για τους Ιταλούς

Στο 1-1 που άλλαξε το «μομέντουμ» του αγώνα στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του, το οποίο έφερε απογοήτευση στους ποδοσφαιριστές του - Τι δήλωσε για τους Ιταλούς.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε (ξανά) στο επίπεδο της Θέλτα, το οποίο έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, με την ισοφάριση πριν το ημίχρονο να «ρίχνει» ψυχολογικά τους παίκτες του, ενώ αναφέρθηκε και στους Ιταλούς, οι οποίοι έδειξαν, για τον ίδιο, θετικά στοιχεία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν έχει χάσει την αντίδραση στις δύσκολες στιγμές: «Είναι διαφορετικά παιχνίδια με την Τρίπολη. Εκεί ήταν θέμα τύχης, θέμα σωστής συγκέντρωσης, προσέγγισης και κακής αντίδρασης μετά το 1-3. Σήμερα αντιμετωπίσαμε μία ομάδα με ανεβασμένη ποιότητα και επίπεδο, που έχει υπεροχή πολύ καλή διαχείριση στο παιχνίδι της. Αν χάσεις τη συγκέντρωση σου, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σχεδόν τέλειοι, πολύ συμπαγείς, παρόλο που κυριαρχούσαν, δεν κινδυνέψαμε και σκοράραμε. Δυστυχώς στην τελευταία φάση πήγε κάτι λάθος, δεν αντιδράσαμε σωστά, χάσαμε τη μπάλα και δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε το γκολ, το οποίο δημιούργησε απογοήτευση στους ποδοσφαιριστές στη ροή του αγώνα.

Όσο είχαμε τη συνοχή δημιουργούσαμε καταστάσεις, χωρίς να κινδυνέψουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ξανά κακή αξιολόγηση στο 2-1 και μετά όλα ήταν διαφορετικά, ρισκάραμε, ανοίξαμε χώρους και δεχτήκαμε και τρίτο γκολ. Με τις ευκαιρίες των Τσάλοβ και Κωνσταντέλια μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε διαφορετικά. Αντιμετωπίσαμε μία πολύ καλή ομάδα, εκπροσωπεί ένα κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Να κρατήσουμε την εμπειρία από το σημερινό ματς, να κρατήσουμε αυτό που πήγε καλά και να αποφύγουμε παρόμοια λάθη».

Για το αν τον ικανοποίησε οι εμφάνιση των Ιταλών: «Πρώτο παιχνίδι ήταν για τον Βολιάκο. Ήταν καλός, έκανε ένα έξυπνο παιχνίδι. Είχε κράμπες και ζήτησε αλλαγή. Προετοιμαστήκαμε για να αλλάξουμε τον Μπιάνκο, γιατί χρειαζόμασταν λίγη παραπάνω ενέργεια, δύναμη στο κέντρο, γιατί χάναμε κάποιες μονομαχίες. Για αυτό αντικαταστάθηκε. Μετά από 4 εβδομάδες που είναι μαζί μας, μία καλή συμμετοχή και μία θετική εξέλιξη για την ατομική τους απόδοση».