Λουτσέσκου: «Δεν τίθεται θέμα συγκέντρωσης - Η Θέλτα ήταν σε διαφορετικό επίπεδο από εμάς»

Κάθε ενδεχόμενο έλλειψης συγκέντρωσης αναφορικά με την πρόσφατη φόρμα του ΠΑΟΚ απέκλεισε μετά την ήττα (2-0) απέναντι στην Θέλτα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως η ισπανική ομάδα παρουσιάστηκε σε διαφορετικό επίπεδο από τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1:

Για την κρισιμότητα του πρώτου γκολ της Θέλτα: «H Θέλτα είναι μια ποιοτική ομάδα και γι' αυτό θέλαμε να κρατήσουμε την συνοχή μας. Ιδανικά θα θέλαμε να πηγαίναμε στα αποδυτήρια με προβάδισμα στο σκορ. Ήταν ένας αγώνας που παίχθηκε επί ίσοις όροις.

Το πρώτο γκολ της Θέλτα τους έδωσε αυτοπεποίθηση και έριξε εμάς ψυχολογικά. Το δεύτερο γκολ έρχεται από δική μας λανθασμένη αξιολόγηση. Στην συνέχεια, οι χώροι άνοιξαν αρκετά και γι' αυτό η Θέλτα πέτυχε τρίτο γκολ και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες. Είχαμε και εμείς κάποιες φάσεις στο τέλος».

Για την πρόσφατη φόρμα και την συγκέντρωση του ΠΑΟΚ: «Δεν τίθεται θέμα συγκέντρωσης, μπορούμε να μιλήσουμε όμως για άγχος. Η Θέλτα ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με εμάς σήμερα.

Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερες καταστάσεις όταν ήμασταν μπροστά στο σκορ. Έπρεπε να είχαμε διαχειριστεί διαφορετικά την φάση του πρώτου γκολ της Θέλτα».