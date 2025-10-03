Βαθμολογία UEFA: Εφιαλτική βραδιά για την Ελλάδα

Η χώρα μας με 0/4, μετά τις ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχασε έδαφος στην ειδική βαθμολογία της UEFA, σε μια εφιαλτική βραδιά.

Η χώρα μας δεν κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμό από κανέναν από τους ευρωπαϊκούς εκπροσώπους, μένοντας στην 11η θέση και τους 38.312 βαθμούς, με την 10η Τσεχία να ανοίγει την ψαλίδα, έχοντας πλέον 41.500 βαθμούς.

Η Πολωνία ήταν η μεγάλη κερδισμένη της βραδιάς, αφού είδε τρεις εκπροσώπους της να κερδίζουν στο Conference League, φτάνοντας πλέον τους 37.375 βαθμούς απειλώντας αρχικά την Νορβηγία και εν συνεχεία την Ελλάδα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 41.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.988 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)