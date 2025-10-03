Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Μοναδική «πηγή» κινδύνου ο Κωνσταντέλιας με τις... παραφωνίες αμυντικά να συνεχίζονται

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο Βίγκο με έναν Κωνσταντέλια... όαση, αλλά είδες τις «παραφωνίες» της άμυνας να συνεχίζονται για το τελικό 3-1 της Θέλτα

Παβλένκα: Έσωσε.... ξανά έσωσε τον ΠΑΟΚ σε όλο το ματς, αλλά η άμυνα τον εξέθεσε για μία ακόμα φορά.

Μπάμπα: Του ξέφυγε αρκετές φορές ο Ρουέδα από την πλευρά του, καθώς οι βοήθειες από τους μεσοεπιθετικούς ήταν ελάχιστες.

Σάστρε: Ήταν καλός στα ανασταλτικά του καθήκοντα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στη φάση του γκολ είναι ένας εναντίον δύο, με τη βοήθεια του Ντεσπόντοφ να... αγνοείται. «Κατέρρευσε» όπως όλη η άμυνα στην επανάληψη.

Μιχαηλίδης: Κυριαρχικός χωρίς να χάσει μονομαχία, είτε ψηλά είτε χαμηλά. Αναποτελεσματικές οι βαθιές μπαλιές του.

Βολιάκο: Στο ντεμπούτο του ήταν αρκετά θετικός δίχως να χρειαστεί να επέμβει σωτήρια κάπου. Θα μπορούσε να είχε καλύτερη αντίδραση στο 1-1 του Άσπας. Έχει μία σωτήρια προβολή στην επανάληψη, ενώ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 74΄.

Μπιάνκο: «Καθάρισε» αρκετές φάσεις στον άξονα, έτρεξε πάρα πολύ. Αρκετά θετικά στοιχεία από τον Ιταλό.

Οζντόεφ: Λίγα πράγματα από τον Ρώσο. Δεν ήταν αρνητικός αλλά δεν ήταν και κυριαρχικός, όπως θα έπρεπε στον χώρο του κέντρου.

Καμαρά: Δεν φάνηκε να «δένει» στη νέα του θέση, σαν να ήταν χαμένος τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά.

Κωνσταντέλιας: Ίσως θα μπορούσε να βοηθάει παραπάνω τον Μπάμπα, αλλά επιθετικά ήταν η μοναδική «πηγή» κινδύνου, με το 0-1 να είναι ολόδικό του και σχεδόν όλες τις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ να ξεκινούν από τον ίδιο.

Ντεσπόντοφ: Είχε μία «εμμονή» να διώχνει συνεχώς τη μπάλα άσκοπα, κλείνοντας παραπάνω την ομάδα στα καρέ της. Επιθετικά ελάχιστες επαφές.

Γιακουμάκης: Χρειάστηκε μία φάση. Σκόραρε και άνοιξε το σκορ από κοντά, πάντως πέραν αυτού δεν φάνηκε κυρίως λόγω της «μορφής» του αγώνα.

Οι αλλαγές:

Μεϊτέ: Έδειξε καλά στοιχεία, κέρδισε μονομαχίες ως εκεί.

Τσάλοβ: Είχε μία πολύ καλή ευκαιρία να σκοράρει με κεφαλιά, δίχως να τα καταφέρει.

Ζίβκοβιτς - Τάισον: Μπήκαν τη στιγμή του 3-1, με το έργο του ΠΑΟΚ να γίνεται αδύνατο και το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά τελειώσει.

Κεντζιόρα: Μπήκε αναγκαστικά στα τελευταία λεπτά μετά τον τραυματισμό του Βολιάκο. Δεν μπορεί να κριθεί