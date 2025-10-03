Πινέδα: «Δεν μας βγήκε τίποτα σωστά - Η Τσέλιε εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας»

Απογοητευμένος ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα από την απόδοση της ΑΕΚ στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε, με τον Μεξικανό να τονίζει πως η Ένωση δεν έκανε τίποτα σωστά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ορμπελίν Πινέδα:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγανε τα πράγματα έτσι όπως θέλαμε. Δεν μας βγήκε τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να αναλύσουμε το παιχνίδι και να δούμε τι πήγε καλά και τι όχι. Ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι του. Εμείς δεν το κάναμε.

Όταν έχουμε καλή απόδοση και παίζουμε ως μεγάλη ομάδα φαίνεται, σήμερα δεν είχαμε μια καλή απόδοση σήμερα. Ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βελτιώσουμε τα λάθη μας ενόψει του επόμενου αγώνα.»