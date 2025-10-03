Έπεσε στην 12η θέση ο Παναθηναϊκός, 28ος ο ΠΑΟΚ, ανέβηκε πρώτη η Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Η βαθμολογία στο Europa League όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το πέρας της 2η αγωνιστικής της League Phase.

Ο Παναθηναϊκός από εκεί που φιγούραρε στην πρώτη θέση έπεσε στην 12η, με τον ΠΑΟΚ να υποχωρεί με την σειρά του στην θέση 28 μετά την ήττα από την Θέλτα. Ουραγός η Μάλμε

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ανέβηκε στην κορυφή, με τις Μίτιλαντ, Μπράγκα, Λυόν, Άστον Βίλα, Λιλ και Πόρτο να την ακολουθούν με έξι βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία

1 Ντιναμό Ζάγκρεμπ - 6 βαθμοί

2 Μίτιλαντ - 6 βαθμοί

3 Μπράγκα - 6 βαθμοί

4 Λυόν - 6 βαθμοί

5 Άστον Βίλα - 6 βαθμοί

6 Λιλ - 6 βαθμοί

7 Πόρτο - 6 βαθμοί

8 Βικτόρια Πλζεν - 4 βαθμοί

9 Ρεάλ Μπέτις - 4 βαθμοί

10 Φράιμπουργκ - 4 βαθμοί

11 Φερεντσβάρος - 4 βαθμοί

12 Παναθηναϊκός - 3 βαθμοί

13 Θέλτα - 3 βαθμοί

14 Βασιλεία - 3 βαθμοί

15 Ρόμα - 3 βαθμοί

16 Μπραν - 3 βαθμοί

17 Γκόου Αχέντ Ίγκλς - 3 βαθμοί

18 Γκενκ - 3 βαθμοί

19 Γιουνκ Μπόις - 3 βαθμοί

20 Φενέρμπαχτσε - 3 βαθμοί

21 Στουτγάρδη - 3 βαθμοί

22 Λουντογκόρετς - 3 βαθμοί

23 Στουρμ Γκρατς - 3 βαθμοί

24 Στεάουα Βουκουρεστίου - 3 βαθμοί

25 Νότιγχαμ Φόρεστ - 1 βαθμός

26 Ερυθρός Αστέρας - 1 βαθμός

27 Μπολόνια - 1 βαθμός

28 ΠΑΟΚ - 1 βαθμός

29 Μακάμπι Τελ Αβίβ - 1 βαθμός

30 Σέλτικ - 0 βαθμοί

31 Νις - 0 βαθμοί

32 Ρέιντζερς - 0 βαθμοί

33 Ουτρέχτη - 0 βαθμοί

34 Φέγενορντ - 0 βαθμοί

35 Σάλτσμπουργκ - 0 βαθμοί

36 Μάλμε - 0 βαθμοί

Από τις θέσεις 1 έως 8, οι ομάδες πηγαίνουν απευθείας στα playoff.

Από τις θέσεις 9 έως 24 οι ομάδες θα χρειαστεί να παίξουν προκριματικά για να βρεθούν στην επόμενη φάση

Από τις θέσεις 25 έως 36 οι ομάδες αποκλείονται αυτόματα