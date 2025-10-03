Έπεσε στην 12η θέση ο Παναθηναϊκός, 28ος ο ΠΑΟΚ, ανέβηκε πρώτη η Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Ο Παναθηναϊκός από εκεί που φιγούραρε στην πρώτη θέση έπεσε στην 12η, με τον ΠΑΟΚ να υποχωρεί με την σειρά του στην θέση 28 μετά την ήττα από την Θέλτα. Ουραγός η Μάλμε
Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ανέβηκε στην κορυφή, με τις Μίτιλαντ, Μπράγκα, Λυόν, Άστον Βίλα, Λιλ και Πόρτο να την ακολουθούν με έξι βαθμούς.
Αναλυτικά η βαθμολογία
1 Ντιναμό Ζάγκρεμπ - 6 βαθμοί
2 Μίτιλαντ - 6 βαθμοί
3 Μπράγκα - 6 βαθμοί
4 Λυόν - 6 βαθμοί
5 Άστον Βίλα - 6 βαθμοί
6 Λιλ - 6 βαθμοί
7 Πόρτο - 6 βαθμοί
8 Βικτόρια Πλζεν - 4 βαθμοί
9 Ρεάλ Μπέτις - 4 βαθμοί
10 Φράιμπουργκ - 4 βαθμοί
11 Φερεντσβάρος - 4 βαθμοί
12 Παναθηναϊκός - 3 βαθμοί
13 Θέλτα - 3 βαθμοί
14 Βασιλεία - 3 βαθμοί
15 Ρόμα - 3 βαθμοί
16 Μπραν - 3 βαθμοί
17 Γκόου Αχέντ Ίγκλς - 3 βαθμοί
18 Γκενκ - 3 βαθμοί
19 Γιουνκ Μπόις - 3 βαθμοί
20 Φενέρμπαχτσε - 3 βαθμοί
21 Στουτγάρδη - 3 βαθμοί
22 Λουντογκόρετς - 3 βαθμοί
23 Στουρμ Γκρατς - 3 βαθμοί
24 Στεάουα Βουκουρεστίου - 3 βαθμοί
25 Νότιγχαμ Φόρεστ - 1 βαθμός
26 Ερυθρός Αστέρας - 1 βαθμός
27 Μπολόνια - 1 βαθμός
28 ΠΑΟΚ - 1 βαθμός
29 Μακάμπι Τελ Αβίβ - 1 βαθμός
30 Σέλτικ - 0 βαθμοί
31 Νις - 0 βαθμοί
32 Ρέιντζερς - 0 βαθμοί
33 Ουτρέχτη - 0 βαθμοί
34 Φέγενορντ - 0 βαθμοί
35 Σάλτσμπουργκ - 0 βαθμοί
36 Μάλμε - 0 βαθμοί
Από τις θέσεις 1 έως 8, οι ομάδες πηγαίνουν απευθείας στα playoff.
Από τις θέσεις 9 έως 24 οι ομάδες θα χρειαστεί να παίξουν προκριματικά για να βρεθούν στην επόμενη φάση
Από τις θέσεις 25 έως 36 οι ομάδες αποκλείονται αυτόματα