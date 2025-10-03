Η βαθμολογία μετά την «πρεμιέρα», χωρίς βαθμό η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τσέλιε στην Σλοβενία (3-1) και έμεινε χωρίς βαθμό στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Η πρώτη «στροφή» της League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ που εκπροσωπεί την χώρα μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση να μην τα καταφέρνει στην Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε (3-1), ξεκινώντας με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στον θεσμό.

Αναλυτικά η βαθμολογία της League Phase του Conference League μετά την πρώτη αγωνιστική:

1. Ζρίνσκι 3 5-0

2. AEK Λάρνακας 3 4-0

3. Λεχ Πόζναν 3 4-1

4. Σπάρτα Πράγας 3 4-1

5. Λωζάνη 3 3-0

6. Τσέλιε 3 3-1

7. Κρίσταλ Πάλας 3 2-0

8. Ράγιο Βαγιεκάνο 3 2-0

9. Φιορεντίνα 3 2-0

10. Ράκοφ 3 2-0

11. Σαχτάρ 3 3-2

12. Στρασβούργο 3 2-1

13. Μάιντς 3 1-0

14. Νόα 3 1-0

15. Γιαγκελόνια 3 1-0

16. Σαμσουνσπόρ 1-0

17. Κουόπιο 1 1-1

18. Ντρίτα 1 1-1

19. Σέλμπουρν 1 0-0

20. Χάκεν 1 0-0

21. Αμπερντίν 0 2-3

22. Σλόβαν 0 1-2

23. Ριέκα 0 0-1

24. Ομόνοια 0 0-1

25. Χάμρουν 0 0-1

26. Λέγκια 0 0-1

27. ΑΕΚ 0 1-3

28. Ντινάμο Κιέβου 0 0-2

29. Σίγκμα Ολομουτς 0 0-2

30. Κραϊόβα 0 0-2

31. Σκεντίγια 0 0-2

32. Ραπίντ Βιέννης 0 1-4

33. Σάμροκ Ρόβερς 0 1-4

34. Μπρέινταμπλικ 0 0-3

35. Αλκμααρ 0 0-4

36. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0 0-5

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

19.45: ΑΕΚ- Aμπερντίν

19:45: Μπρέινταμπλικ- Κουόπιο

19:45: Ντρίτα-Ομόνοια

19:45: Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα

19:45: Ριέκα - Σπάρτα Πράγας

19:45: Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας

19:45: Σκέντιγια - Σέλμπουρν

19:45: Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια

19:45: Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο

22:00: Αλκμάαρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00: Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας

22:00: Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λεχ Πόζναν

22:00: Μάιντς - Ζρίνσκι

22:00: Κραϊόβα-Νόα

22:00: Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε

22:00: Σαμσουνσπόρ – Ντινάμο Κιέβου

22:00: Σίγμα Όλομουτς - Ράκοφ

22:00: Χάμρουν - Λωζάνη