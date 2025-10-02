Η Μίντιλαντ «σόκαρε» την Νότιγχαμ στην Αγγλία (vids)

Πλήγμα για την Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League καθώς ηττήθηκε με 2-3 από την Μίντιλαντ στο City Ground και έμεινε με έναν βαθμό. Έκαναν το 2x2 οι Δανοί, όπως και οι Πόρτο, Άστον Βίλα, Λιόν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ήττα έκπληξη γνώρισε εντός έδρας η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου και μετά το 2-3 από την Μίντιλαντ έμεινε με έναν βαθμό έπειτα από δύο αγωνιστικές. Το club από την Δανία άνοικε το σκορ με τον Ντιάο στο 18’ και παρότι στο 22’ ο Εντόι ισοφάρισε, στο 24’ ο Μπεχ έδωσε και πάλι το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 88’ έκαναν το 1-3 με τον Αντρέασεν. Το μόνο που κατάφερε η Φόρεστ ήταν να μειώσει στο 93’ με πέναλτι του Γουντ για να μαζέψει κάπως την εικόνα με το τελικό 2-3.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Μίντιλαντ σε δύο αγωνιστικές, κάτι το οποίο έκαναν επίσης Πόρτο, Άστον Βίλα, Λιόν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι Δράκοι πάνε «τρένο» στην Πορτογαλία και το ίδιο και στο Europa League αφού με γκολ των Γκόμες και Μόρα λύγισαν τον Ερυθρό Αστέρα με 2-1. Έξω πάει καλά η Άστον Βίλα και με το 0-2 επί της Φέγενορντ με γκολ των Μπουεντία και ΜακΓκιν έκανε το απόλυτο, όπως και η Λιόν με το 2-0 σε βάρος της Σάλτσμπουργκ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας 2-1

(8' Γκόμες, 90' Μόρα - 32' Κοστόφ)

Στουρμ Γκρατς-Ρέιντζερς 2-1

(7' Χόρβατ, 35' Κιτεϊσβίλι - 49' Γκασαμά)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ 1-3

(14' Φαρί - 16' Λίσιτσα, 19', 72' Λιούμπιτσιτς)

Λιόν-Σάλτσμπουργκ 2-0

(11' Σατριάνο - 57' Κλάιφερτ)

Φέγενορντ-Άστον Βίλα 0-2

(61' Μπουεντία, 79' ΜακΓκιν)

Γκενκ-Φερεντσβάρος 0-1

(44' Βάργκα)

Βασιλεία-Στουτγκάρδη 2-0

(3' Αγιέτι, 82' Μπροσίντσκι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίντιλαντ 2-3

(22' Εντόι, 93' Γκιμπς Γουάιτ -18' Ντιαό, 64' Σόρενσεν, 89' Μπίσκοφ)

Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1

(45'+2' Άσπας, 53' Ιγκλέσιας, 71' Σβέντμπεργκ - 37' Γιακουμάκης)