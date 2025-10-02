MENU
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Κουτέσα για να ισοφαρίσει η ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Κουτέσα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να βρει δίχτυα και να φέρει το παιχνίδι ξανά στα ίσια στο 69', με τον Γιόβιτς στην συνέχεια της φάσης να χρεώνεται με φάουλ.
