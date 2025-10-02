Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Κουτέσα για να ισοφαρίσει η ΑΕΚ (vid) 02-10-2025 23:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Κουτέσα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να βρει δίχτυα και να φέρει το παιχνίδι ξανά στα ίσια στο 69', με τον Γιόβιτς στην συνέχεια της φάσης να χρεώνεται με φάουλ. Γιάννης Πρετεντέρης: H ατάκα του για τον Πάνο Ρούτσι στον αέρα του Mega που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων dailymedia.gr Παραιτείται ο Τσίπρας instanews.gr Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr Το λάθος του Κόντη είχε υπογραφή Βιτόρια menshouse.gr 20k likes σε 3 ώρες: Η Ελένη Ράντου είπε την πιο σκληρή αλήθεια για την υπόθεση Μπισμπίκη και αποθεώθηκε dailymedia.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Μίκαελ Σουμάχερ: Τι ισχύει για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το ατύχημα menshouse.gr Μεγάλη ανατροπή σε νέα δημοσκόπηση: Πέρασε στη δεύτερη θέση πάνω από ΠΑΣΟΚ και Πλεύση instanews.gr Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Κουτέσα για να ισοφαρίσει η ΑΕΚ (vid) SHARE