Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Βρίσκουν και τρίτο γκολ οι Ισπανοί με τον Σβέντμπεργκ (vid) 02-10-2025 23:48 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ RC Celta de Vigo 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ολική ανατροπή για τη Θέλτα απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τη Θέλτα να βρίσκει και τρίτο γκολ «σφραγίζοντας» τη νίκη. Δείτε το γκολ: Το λάθος του Κόντη είχε υπογραφή Βιτόρια menshouse.gr Μίκαελ Σουμάχερ: Τι ισχύει για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το ατύχημα menshouse.gr Μεγάλη ανατροπή σε νέα δημοσκόπηση: Πέρασε στη δεύτερη θέση πάνω από ΠΑΣΟΚ και Πλεύση instanews.gr 20k likes σε 3 ώρες: Η Ελένη Ράντου είπε την πιο σκληρή αλήθεια για την υπόθεση Μπισμπίκη και αποθεώθηκε dailymedia.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Γιάννης Πρετεντέρης: H ατάκα του για τον Πάνο Ρούτσι στον αέρα του Mega που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων dailymedia.gr Παραιτείται ο Τσίπρας instanews.gr Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr Βρίσκουν και τρίτο γκολ οι Ισπανοί με τον Σβέντμπεργκ (vid) SHARE