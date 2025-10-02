Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ανατροπή για τη Θέλτα με Άσπας και Ιγκλέσιας (vids) 02-10-2025 23:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ RC Celta de Vigo 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Θέλτα έφερε... τούμπα το παιχνίδι (2-1) με τα γκολ των Άσπας και Μπόρχα Ιγκλέσιας. Δείτε τα γκολ: Το λάθος του Κόντη είχε υπογραφή Βιτόρια menshouse.gr Γιάννης Πρετεντέρης: H ατάκα του για τον Πάνο Ρούτσι στον αέρα του Mega που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων dailymedia.gr 20k likes σε 3 ώρες: Η Ελένη Ράντου είπε την πιο σκληρή αλήθεια για την υπόθεση Μπισμπίκη και αποθεώθηκε dailymedia.gr Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr Μεγάλη ανατροπή σε νέα δημοσκόπηση: Πέρασε στη δεύτερη θέση πάνω από ΠΑΣΟΚ και Πλεύση instanews.gr Παραιτείται ο Τσίπρας instanews.gr Μίκαελ Σουμάχερ: Τι ισχύει για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το ατύχημα menshouse.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Ανατροπή για τη Θέλτα με Άσπας και Ιγκλέσιας (vids) SHARE