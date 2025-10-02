MENU
«Κλέψιμο» και σουτ Κωνσταντέλιας, ριμπάουντ ο Γιακουμάκης και 0-1 ο ΠΑΟΚ (vid)

Ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» με τον Κωνσαντέλια, ο οποίος σούταρε, ο Ράντου απομάκρυνε και ο Γιακουμάκης από κοντά έκανε το 0-1.

Δείτε το γκολ:

 

