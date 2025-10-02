Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE «Κλέψιμο» και σουτ Κωνσταντέλιας, ριμπάουντ ο Γιακουμάκης και 0-1 ο ΠΑΟΚ (vid) 02-10-2025 23:11 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ RC Celta de Vigo ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Κωνσταντέλιας Γιώργος Γιακουμάκης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ «έκλεψε» με τον Κωνσαντέλια, ο οποίος σούταρε, ο Ράντου απομάκρυνε και ο Γιακουμάκης από κοντά έκανε το 0-1. Δείτε το γκολ: Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Παραιτείται ο Τσίπρας instanews.gr Μεγάλη ανατροπή σε νέα δημοσκόπηση: Πέρασε στη δεύτερη θέση πάνω από ΠΑΣΟΚ και Πλεύση instanews.gr 20k likes σε 3 ώρες: Η Ελένη Ράντου είπε την πιο σκληρή αλήθεια για την υπόθεση Μπισμπίκη και αποθεώθηκε dailymedia.gr Μίκαελ Σουμάχερ: Τι ισχύει για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το ατύχημα menshouse.gr Γιάννης Πρετεντέρης: H ατάκα του για τον Πάνο Ρούτσι στον αέρα του Mega που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων dailymedia.gr Το λάθος του Κόντη είχε υπογραφή Βιτόρια menshouse.gr Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr «Κλέψιμο» και σουτ Κωνσταντέλιας, ριμπάουντ ο Γιακουμάκης και 0-1 ο ΠΑΟΚ (vid) SHARE