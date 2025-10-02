MENU
Δεύτερο «χτύπημα» Κοβάσεβιτς και 2-1 η Τσέλιε την ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Κοβάσεβιτς χτύπησε για δεύτερη φορά στον αγώνα και κατάφερε από κοντινή απόσταση να κάνει το 2-1 για την σλοβενική ομάδα.
