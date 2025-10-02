Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ούτε στο PlayStation: Η Ρόμα εκτέλεσε 3 φορές το ίδιο πέναλτι… και το έχασε και τις 3! (vid) 02-10-2025 23:09 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ A.S. Roma Lille OSC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Απίστευτη στιγμή στην αναμέτρηση της Ρόμα με την Λιλ, καθώς οι Ρωμαίοι εκτέλεσαν τρεις φορές το ίδιο πέναλτι και το έχασαν και τις τρεις! Δείτε τα χαμένα πέναλτι της Ρόμα: Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr Μίκαελ Σουμάχερ: Τι ισχύει για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το ατύχημα menshouse.gr Παραιτείται ο Τσίπρας instanews.gr 20k likes σε 3 ώρες: Η Ελένη Ράντου είπε την πιο σκληρή αλήθεια για την υπόθεση Μπισμπίκη και αποθεώθηκε dailymedia.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Γιάννης Πρετεντέρης: H ατάκα του για τον Πάνο Ρούτσι στον αέρα του Mega που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων dailymedia.gr Μεγάλη ανατροπή σε νέα δημοσκόπηση: Πέρασε στη δεύτερη θέση πάνω από ΠΑΣΟΚ και Πλεύση instanews.gr Το λάθος του Κόντη είχε υπογραφή Βιτόρια menshouse.gr Ούτε στο PlayStation: Η Ρόμα εκτέλεσε 3 φορές το ίδιο πέναλτι… και το έχασε και τις 3! (vid) SHARE