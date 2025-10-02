MENU
Ούτε στο PlayStation: Η Ρόμα εκτέλεσε 3 φορές το ίδιο πέναλτι… και το έχασε και τις 3! (vid)

Ποδόσφαιρο
Απίστευτη στιγμή στην αναμέτρηση της Ρόμα με την Λιλ, καθώς οι Ρωμαίοι εκτέλεσαν τρεις φορές το ίδιο πέναλτι και το έχασαν και τις τρεις!

Δείτε τα χαμένα πέναλτι της Ρόμα:

