EUROPA CONFERENCE LEAGUE Ισοφαρίζει την ΑΕΚ με τον Κοβάσεβιτς η Τσέλιε (vid) 02-10-2025 22:50 Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ NK Celje Ο Κοβάσεβιτς στο 34' κατάφερε να βρει τον γκολ της ισοφάρισης, από διαγώνια θέση, για την Τσέλιε κάνοντας το 1-1 στην «Αρένα Ζντεζέλε»