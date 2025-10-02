MENU
Η λάθος έξοδος του Στρακόσια παραλίγο να κοστίσει στην ΑΕΚ (vid)

Μια λάθος έξοδος του Στρακόσια μετά από εκτέλεση κόρνερ της Τσέλιε λίγο έλειψε να κοστίσει ένα γκολ στην ΑΕΚ.
