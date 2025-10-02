MENU
Δυνατό σουτ ο Κουτέσα, κόντραρε η μπάλα και 1-0 η ΑΕΚ! (vid)

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Κουτέσα ο οποίος έκανε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε στο Νιέτο και από εκεί πήγε στα δίχτυα για το 0-1 στο 7'
