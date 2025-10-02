Μπουλ: «Ο Παναθηναϊκός είχε την κυριαρχία, αλλά κάναμε αυτό που θέλαμε»

Ο Μέλβιν Μπουλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την μεγάλη νίκη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και τον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα του.

Φυσικά ο τεχνικός των Ολλανδών είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, όμως οι παίκτες του έδειξαν να ωριμάζουν στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχαν ακριβώς αυτά που είχαν δουλέψει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το σημερινό παιχνίδι και τη νίκη της ομάδας του:

«Πιστεύω ότι ξέραμε ότι αυτό θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Στο προηγούμενο ματς είχαμε την κατοχή, δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Απόψε είχαμε την ευκαιρία. Πιστεύω ότι κάναμε τα πράγματα σωστά. Κοιτάξαμε να μην δεχτούμε τέρματα, επίσης ξέραμε τα σημεία του αντιπάλου. Κοιτάξαμε να πετύχουμε δύο όμοια γκολ με την μπάλα χαμηλά κι αυτό κάναμε».

Η εικόνα σας ήταν εντελώς διαφορετική στα δύο ημίχρονα, πώς το εξηγείτε αυτό; Στο πρώτο μέρος έμοιαζε φοβισμένη η ομάδα σας.

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει φόβος, ήταν η τακτική μας. Είμαστε μια πολύ νέα ομάδα, παίζουμε διαφορετικά. Καμία ολλανδική ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια δεν κέρδισε στην Ελλάδα. Είδαμε ότι ο αντίπαλος είχε κατοχή, κοιτάξαμε να τον δυσκολέψουμε και ξέραμε πού μπορούσαμε να τους πλήξουμε με την μπάλα στα πόδια. Ο Παναθηναϊκός είχε την κυριαρχία, αλλά κάναμε αυτό που θέλαμε και πετύχαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε».

Τι είπατε στους παίκτες σας στα αποδυτήρια μετά από αυτή την ιστορική νίκη;

«Πριν από τον αγώνα τους είχα πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε καλά αλλά δεν κερδίσαμε. Τους είπα ότι πρέπει να ωριμάσουν μέσα από τους αγώνες αυτούς, πρέπει να μάθουμε από αυτό. Παίζουμε με ομάδες πιο παλιές από εμάς, πιο έμπειρες. Αυτό κάναμε απόψε. Αμυνθήκαμε σαν μια μεγάλη ομάδα, γιατί όλοι θέλετε να έχετε χαρά με το ποδόσφαιρο, απόψε παίξαμε και αμυνθήκαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Βρήκαμε 2-3 στιγμές και μπορέσαμε να τους πλήξουμε. Είμαι χαρούμενος για αυτό. Είναι η πρώτη νίκη της ομάδας μου στην Ευρώπη».