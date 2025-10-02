MENU
Απείλησε την ΑΕΚ από νωρίς η Τσέλιε (vid)

Ποδόσφαιρο
Η Τσέλιε έκανε την πρώτη της ευκαιρία στο 4', όταν ο Νιέτο έκανε ένα σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, αλλά ο Στρακόσια μπλόκαρε πριν η μπάλα βρεθεί στην εστία.
