Απείλησε την ΑΕΚ από νωρίς η Τσέλιε (vid)

Η Τσέλιε έκανε την πρώτη της ευκαιρία στο 4', όταν ο Νιέτο έκανε ένα σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, αλλά ο Στρακόσια μπλόκαρε πριν η μπάλα βρεθεί στην εστία.