Έκαναν το 2x2 Λιλ και Μπράγκα (vids)

Η Ρόμα έχασε… τρία πέναλτι σε ένα και η Λιλ πέρασε με 0-1 από το Olimpico. Εκτός έδρας νίκες για Μπράγκα και Μπέτις.

Τη δεύτερη νίκη της στην League Phase πέτυχε η Λιλ στην Ιταλία κόντρα στην Ρόμα. Οι Γάλλοι πέρασαν με 0-1 από την Αιώνια Πόλη με το γκολ του Χάλαρντσον στο 5’ έχοντας «ήρωα» τον τερματοφύλακά της, Οζέρ, ο οποίος στο 85’ απέκρουσε 2 εκτελέσεις πέναλτι του Ντόβμπικ και μία του Σουέ αφού ο διαιτητής διέταξε δύο φορές επανάληψη.

Το 2x2 έκανε και η Μπράγκα, που με άπιαστη σουτάρα του Ρικάρντο Όρτα στο 20’ και γκολ του Μαρτίνες στο 85’ πέρασε με 0-2 από την Γλασκώβη κόντρα στην Σέλτικ. Εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η Μπέτις με το ίδιο σκορ στην Βουλγαρία σε βάρος της Λοντογκόρετς. Την πρώτη τους νίκη πήραν η Φενερμπαχτέ με το 2-1 με την Νις, η Μπραν με το 1-0 με την Ουτρέχτη και η Γιουνγκ Μπόις με το 0-2 με την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα
(2η αγωνιστική}

Ρόμα - Λιλ 0-1 
(6' Χάραλντσον) 

Λουντογκόρετς - Μπέτις 0-2 
(41' Λο Σέλσο, 53' αυτ. Σον) 

Φενέρμπαχτσε - Νις 2-1 
(3', 25' Ακτούρκογλου, 37' Κέβιν) 

Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 3-0 
(34' Βίντρα, 44' Ντουροσίμνι, 53' Σπάτσιλ) 

Μπολόνια - Φράιμπουργκ 1-1 
(29' Ορσολίνι - 57' Ανταμού) 

Σέλτικ - Μπράγκα 0-2 
(21' Ρ. Όρτα, 85' Μαρτίνες) 

Στεάουα Βουκουρεστίου - Γιουνγκ Μπόις 0-2 
(11',36' Μοντέιρο) 

Μπραν - Ουτρέχτη 1-0 
(41' Μάγκνουσον)

Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς 1-2 
(56' Σφιντέρσκι - 75', 82' Σμιτ) 

Θέλτα - ΠΑΟΚ (22.00) 
Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας (22.00) 
Στούρμ Γκρατς - Ρέιντζερς (22.00) 
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (22.00) 
Λιόν - Ζάλτσμπουργκ (22.00) 
Φέγενορντ - Άστον Βίλα (22.00) 
Γκενκ - Φερεντσβάρος (22.00) 
Βασιλεία - Στουτγκάρδη (22.00) 
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ (22.00)

 

