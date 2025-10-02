Έκαναν το 2x2 Λιλ και Μπράγκα (vids)

Τη δεύτερη νίκη της στην League Phase πέτυχε η Λιλ στην Ιταλία κόντρα στην Ρόμα. Οι Γάλλοι πέρασαν με 0-1 από την Αιώνια Πόλη με το γκολ του Χάλαρντσον στο 5’ έχοντας «ήρωα» τον τερματοφύλακά της, Οζέρ, ο οποίος στο 85’ απέκρουσε 2 εκτελέσεις πέναλτι του Ντόβμπικ και μία του Σουέ αφού ο διαιτητής διέταξε δύο φορές επανάληψη.
Το 2x2 έκανε και η Μπράγκα, που με άπιαστη σουτάρα του Ρικάρντο Όρτα στο 20’ και γκολ του Μαρτίνες στο 85’ πέρασε με 0-2 από την Γλασκώβη κόντρα στην Σέλτικ. Εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η Μπέτις με το ίδιο σκορ στην Βουλγαρία σε βάρος της Λοντογκόρετς. Την πρώτη τους νίκη πήραν η Φενερμπαχτέ με το 2-1 με την Νις, η Μπραν με το 1-0 με την Ουτρέχτη και η Γιουνγκ Μπόις με το 0-2 με την Στεάουα Βουκουρεστίου.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα
(2η αγωνιστική}
Ρόμα - Λιλ 0-1
(6' Χάραλντσον)
Λουντογκόρετς - Μπέτις 0-2
(41' Λο Σέλσο, 53' αυτ. Σον)
Φενέρμπαχτσε - Νις 2-1
(3', 25' Ακτούρκογλου, 37' Κέβιν)
Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 3-0
(34' Βίντρα, 44' Ντουροσίμνι, 53' Σπάτσιλ)
Μπολόνια - Φράιμπουργκ 1-1
(29' Ορσολίνι - 57' Ανταμού)
Σέλτικ - Μπράγκα 0-2
(21' Ρ. Όρτα, 85' Μαρτίνες)
Στεάουα Βουκουρεστίου - Γιουνγκ Μπόις 0-2
(11',36' Μοντέιρο)
Μπραν - Ουτρέχτη 1-0
(41' Μάγκνουσον)
Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς 1-2
(56' Σφιντέρσκι - 75', 82' Σμιτ)
Θέλτα - ΠΑΟΚ (22.00)
Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας (22.00)
Στούρμ Γκρατς - Ρέιντζερς (22.00)
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (22.00)
Λιόν - Ζάλτσμπουργκ (22.00)
Φέγενορντ - Άστον Βίλα (22.00)
Γκενκ - Φερεντσβάρος (22.00)
Βασιλεία - Στουτγκάρδη (22.00)
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ (22.00)