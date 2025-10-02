Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Γκολ - καρμπόν και 1-2 η Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Τα γκολ των Ολλανδών (vids) 02-10-2025 21:32 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Go Ahead Eagles 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 82', επτά λεπτά μετά το γκολ της ισοφάρισης, η Γκόου Αχέντ Ιγκλς σημείωσε το 1-2 με πανομοιότυπο τρόπο με το 1-1. Σέντρα του Τζέιμς από αριστερά, ο Σμιτ έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα "παγώνοντας" το ΟΑΚΑ. Το 1-2 Το 1-1 Κόκκινα πανιά: Ανένδοτος ο Τσίπρας για τους 3 που έκοψε από το νέο του κόμμα instanews.gr «Ξεσηκώθηκε το πανελλήνιο για τον πρωτοφανή μισθό»: Το ποσό-μαμούθ που έδωσε ο «καπετάνιος» για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική καψούρα του menshouse.gr Ξεχάστε ό,τι ξέρατε: Το AI αλλάζει τα πάντα στο Netfix... instanews.gr Το Άρσεναλ – Ολυμπιακός «έσβησε» τη μυθοπλασία στην prime time - Τα απίστευτα νούμερα τηλεθέασης dailymedia.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Η φωτογραφία που την εξόργισε: Ο λόγος που κινείται νομικά η Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη dailymedia.gr Γκολ - καρμπόν και 1-2 η Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Τα γκολ των Ολλανδών (vids) SHARE