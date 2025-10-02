MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γκολ - καρμπόν και 1-2 η Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Τα γκολ των Ολλανδών (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 82', επτά λεπτά μετά το γκολ της ισοφάρισης, η Γκόου Αχέντ Ιγκλς σημείωσε το 1-2 με πανομοιότυπο τρόπο με το 1-1. Σέντρα του Τζέιμς από αριστερά, ο Σμιτ έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα "παγώνοντας" το ΟΑΚΑ.

Το 1-2

 

Το 1-1

 

Γκολ - καρμπόν και 1-2 η Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Τα γκολ των Ολλανδών (vids)