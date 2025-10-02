MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το «όχι» του Ντε Μπούσερ στο κοντινό σουτ του Τζούρισιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνεργάστηκαν άψογα, ο Τζούρισιτς σούταρε όμως ο Ντε Μπούσερ έκανε εξαιρετική απόκρουση.

Δείτε την ευκαιρία του Τζούρισιτς:

Το «όχι» του Ντε Μπούσερ στο κοντινό σουτ του Τζούρισιτς (vid)