Ψυχρολουσία στο ΟΑΚΑ - Το γκολ της ισοφάρισης της Γκόου Αχέντ Ιγκλς (vid)

Ποδόσφαιρο
Στο 75ο λεπτό η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ισοφάρισε σε 1-1. Σέντρα του Τζειμς από αριστερά, ο Σμιτ «τσίμπησε» τη μπάλα στο πρώτο δοκάρι και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το 1-1

