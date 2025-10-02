Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ψυχρολουσία στο ΟΑΚΑ - Το γκολ της ισοφάρισης της Γκόου Αχέντ Ιγκλς (vid) 02-10-2025 21:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Go Ahead Eagles 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 75ο λεπτό η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ισοφάρισε σε 1-1. Σέντρα του Τζειμς από αριστερά, ο Σμιτ «τσίμπησε» τη μπάλα στο πρώτο δοκάρι και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το 1-1 «Ξεσηκώθηκε το πανελλήνιο για τον πρωτοφανή μισθό»: Το ποσό-μαμούθ που έδωσε ο «καπετάνιος» για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική καψούρα του menshouse.gr Κόκκινα πανιά: Ανένδοτος ο Τσίπρας για τους 3 που έκοψε από το νέο του κόμμα instanews.gr Ξεχάστε ό,τι ξέρατε: Το AI αλλάζει τα πάντα στο Netfix... instanews.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr Η φωτογραφία που την εξόργισε: Ο λόγος που κινείται νομικά η Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη dailymedia.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Το Άρσεναλ – Ολυμπιακός «έσβησε» τη μυθοπλασία στην prime time - Τα απίστευτα νούμερα τηλεθέασης dailymedia.gr Ψυχρολουσία στο ΟΑΚΑ - Το γκολ της ισοφάρισης της Γκόου Αχέντ Ιγκλς (vid) SHARE