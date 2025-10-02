Με Γκρούγιτς η ενδεκάδα της ΑΕΚ (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινά τον Γκρούγιτς στον άξονα.

Η Ένωση, πέφτει στην μάχη του UEFA Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase παρατάσει ενδεκάδα με τριάδα στον άξονα.

Αναλυτικά, κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Στρακόσα, με τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας και τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές. Στον άξονα ο Νίκολιτς επιλέγει τους Γκρούγιτς-Μαρίν-Πινέδα, με τους Κουτέσα-Ελίασον στις πλευρές αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τον Γιόβιτς στην κορυφή.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπιρνιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Έτσι ξεκινά η Τσέλιε

Η ενδεκάδα της Τσέλιε αποτελείται από τους: Λεμπάν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα, Κβέσιτς, Λισάκοβιτς, Στουρμ, Ιοσίνοφ, Κοβάσεβιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Κόλαρ, Βουκλίσεβιτς, Βόντεμπ, Γιέβσενακ, Αντβιλί, Ντάνιελ, Βίντοβιτς, Κότνικ, Πόζεγκ Βανκάς, Ποπλάτνικ

Νωρίτερα, η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τα αποδυτήρια του Stadion Z’dežele και αποκάλυψε πως η ομάδα θα αγωνιστεί απόψε με λευκές εμφανίσεις.