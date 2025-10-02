Κεφαλιά του Τουμπά δεν βρήκε στόχο (vid)

Στο 15' κόρνερ του Τσέριν, κεφαλιά του Σφιντέρσκι στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο ο Τουμπά δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε, και μπλόκαρε ο Ντε Μπούσερ.

Η κεφαλιά του Τουμπά