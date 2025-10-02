Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ο Ντε Μπούσερ «σταμάτησε» εντυπωσιακά τον Τετέ (vid) 02-10-2025 20:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Go Ahead Eagles 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 13' ο Παναθηναϊκός απείλησε την ολλανδική ομάδα. Γύρισμα του Τσέριν από αριστερά, σουτ του Τετέ από καλή θέση, με εντυπωσιακό τρόπο ο πορτιέρο της Γκόου Αχέντ απέκρουσε τη μπάλα. Η ευκαιρία του Τετέ Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Η φωτογραφία που την εξόργισε: Ο λόγος που κινείται νομικά η Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη dailymedia.gr «Ξεσηκώθηκε το πανελλήνιο για τον πρωτοφανή μισθό»: Το ποσό-μαμούθ που έδωσε ο «καπετάνιος» για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική καψούρα του menshouse.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Το Άρσεναλ – Ολυμπιακός «έσβησε» τη μυθοπλασία στην prime time - Τα απίστευτα νούμερα τηλεθέασης dailymedia.gr Ξεχάστε ό,τι ξέρατε: Το AI αλλάζει τα πάντα στο Netfix... instanews.gr Κόκκινα πανιά: Ανένδοτος ο Τσίπρας για τους 3 που έκοψε από το νέο του κόμμα instanews.gr Πληροφορίες πολέμου: Τι μαθαίνουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κρίσιμη ημερομηνία γενικής κλιμάκωσης της έντασης menshouse.gr Ο Ντε Μπούσερ «σταμάτησε» εντυπωσιακά τον Τετέ (vid) SHARE