Ο Ντε Μπούσερ «σταμάτησε» εντυπωσιακά τον Τετέ (vid)

Στο 13' ο Παναθηναϊκός απείλησε την ολλανδική ομάδα. Γύρισμα του Τσέριν από αριστερά, σουτ του Τετέ από καλή θέση, με εντυπωσιακό τρόπο ο πορτιέρο της Γκόου Αχέντ απέκρουσε τη μπάλα.

Η ευκαιρία του Τετέ