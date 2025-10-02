MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πρώτη απειλή για τον Παναθηναϊκό με τον Σφιντέρσκι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 11ο λεπτό την Γκόου Αχεντ Ινγκλς, όμως το σουτ του Σφιντέρσκι βρήκε στους αμυντικούς των φιλοξενούμενων και πέρασε κόρνερ.

Δείτε παρακάτω:

Πρώτη απειλή για τον Παναθηναϊκό με τον Σφιντέρσκι (vid)