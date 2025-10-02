Σε ρυθμούς Θέλτα - ΠΑΟΚ το Balaídos, με ισχυρή αστυνομική παρουσία! (pics-vids)

Το Balaídos κινείται σε ρυθμούς Θέλτα - ΠΑΟΚ, ενώ έξω από το γήπεδο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία - Αποστολή στο Βίγκο.

Αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση της Θέλτα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του Europa League (22:00).

Όπως φαίνεται και μέσα από τα πλάνα του SDNA, ο κόσμος των γηπεδούχων ανυπομονεί για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, το πρώτο μετά από οκτώ χρόνια, ενώ υπάρχουν παντού σημεία στα οποία οι φίλοι της Θέλτα μπορούν να προμηθευτούν κασκόλ και σημαίες για το ματς με τον Δικέφαλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία εκτός γηπέδου, ούτως ώστε να αποφευχθεί το παραμικρό απρόοπτο.