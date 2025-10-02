Λάτσι: «Η ΑΕΚ πρέπει να έχει στόχο την κατάκτηση του Conference»

Για τους υψηλούς στόχους που θα πρέπει να έχει η ΑΕΚ στην Ευρώπη μίλησε ο Ζίγκα Λάτσι σε Μέσο της πατρίδας.

Ο πρώην αμυντικός της Ενωσης, ειπε εν όψει της μάχης με την Τσέλιε: «Υποστηρίζω την Τσέλιε και της εύχομαι τα καλύτερα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα θα υποστηρίξω την ΑΕΚ! Πέρασα τέσσερα χρόνια εκεί και εξακολουθώ να παρακολουθώ το τι κάνει, όσο μπορώ. Η καρδιά μου είναι ”δεμένη” με την ΑΕΚ και αυτήν θα υποστηρίξω.

Η ΑΕΚ πρέπει να έχει υψηλούς στόχους. Νομίζω ότι ο σύλλογος πρέπει να στοχεύσει ακόμη και την κατάκτηση του Conference League! Όπως ακριβώς το κατέκτησε ο Ολυμπιακός, μάλιστα μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ΑΕΚ είναι εξίσου μεγάλη ομάδα με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν πρέπει να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από το να προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει και σίγουρα αυτή είναι η νοοτροπία της ΑΕΚ».