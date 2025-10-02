Ινφαντίνο για τον αποκλεισμό του Ισραήλ: «Η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σχετικά με το πολυσυζητημένο θέμα του Ισραήλ και του ενδεχόμενου αποκλεισμού των ομάδων του, λέγοντας πως η παγκόσμια Ομοσπονδία δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα.

Η FIFA απηύθυνε σήμερα (2/10), κατά τη διάρκεια του συμβουλίου της, έκκληση για «ειρήνη» στη Γάζα, αλλά όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, «δεν μπορεί να επιλύσει γεωπολιτικά προβλήματα και δεν μπορεί να σταματήσει συγκρούσεις», ενώ στη συνέχεια απέφυγε να απαντήσει στις αυξανόμενες εκκλήσεις για αποκλεισμό της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ.

«Στη FIFA, έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά σε έναν διχασμένο κόσμο» δήλωσε ο Ινφαντίνο σε συνεδρίαση του συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη.

«Οι σκέψεις μας είναι με όσους υποφέρουν από τις πολλές συγκρούσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σήμερα και το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορεί να μεταφέρει το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι αυτό της ειρήνης και της ενότητας.

Η FIFA δεν μπορεί να επιλύσει γεωπολιτικά προβλήματα, αλλά μπορεί και πρέπει να προωθήσει το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο αξιοποιώντας τις ενωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ανθρωπιστικές αξίες του» επέμεινε.

Η FIFA έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες εκκλήσεις για δράση σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, με Παλαιστίνιους αξιωματούχους να πιέζουν για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο. Το θέμα εξετάζεται από τη FIFA εδώ και μήνες, αλλά δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τέτοια θέματα απαιτούν συναίνεση με τις συνομοσπονδίες και πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.

Η ανακοίνωση της FIFA σήμερα (2/10) δεν έκανε κάποια αναφορά στο Ισραήλ ή την ομοσπονδία του, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από διεθνείς διοργανώσεις εν μέσω της προκριματικής περιόδου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.