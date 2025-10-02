Παίκτης της Χρονιάς στην Αγγλία ο Μπέλινγχαμ

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ ψηφίστηκε Παίκτης της Χρονιάς στην Αγγλία από τους οπαδούς, ξεπερνώντας τους Ντέκλαν Ράις, Χάρι Κέιν και Κόουλ Πάλμερ.

Παρά τη σεζόν χωρίς σημαντικούς τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 22χρονος μέσος έχει κερδίσει τους οπαδούς.

Στη διάρκεια της περιόδου 2024-25 σημείωσε τρία γκολ κι έδωσε πέντε ασίστ για την Εθνική ομάδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της Αγγλίας από την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στο τελευταίο Euro.

Ο Μπέλινγχαμ γίνεται έτσι μόλις ο δεύτερος Άγγλος παίκτης που κερδίζει αυτό το βραβείο ενώ αγωνίζεται στο εξωτερικό, μετά τον Όουεν Χάργκριβς το 2006 (Μπάγερν Μονάχου).

Η ψήφος των οπαδών έρχεται παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Τόμας Τούχελ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του παίκτη «αηδιαστική» κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης, πριν ζητήσει συγγνώμη.

Αυτές οι επικρίσεις δεν έχουν εμποδίσει τον Μπέλινγχαμ να λάμψει στατιστικά σε επίπεδο συλλόγου, με 14 γκολ και 13 ασίστ.

Ο διεθνής μέσος επιβεβαιώνει έτσι την ιδιότητά του ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των «Τριών Λιονταριών» και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική ομάδα.