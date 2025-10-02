Όλοι οι αντίπαλοι της ομάδας γυναικών του Ολυμπιακού στη Γ΄ Εθνική

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού έμαθε τους αντιπάλους της στο νέο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής και στην ιστορική σεζόν που αναμένεται να ξεκινήσει για το τμήμα.

Η σχετική ενημέρωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Σήμερα (2/10) το μεσημέρι στις 12:00, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου Γυναικών υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, παρουσία μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά και εκπροσώπων συλλόγων. Η εκδήλωση διεξήχθη με επίκεντρο τον προγραμματισμό του πρωταθλήματος, τον καθορισμό των ομίλων και τη διασφάλιση ότι η διοργάνωση θα ξεκινήσει με ομαλά λειτουργικά πλαίσια.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, συμμετείχαν ηγετικά στελέχη της επιτροπής ποδοσφαίρου Γυναικών, με ιδιαίτερη παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής κ. Τάκη Καρρά, αλλά και της κα. Αριστέας Ρόμπολα, μέλους της Επιτροπής. Από πλευράς Ολυμπιακού παρευρέθηκαν η Project Manager, κα. Ντέπυ Κοξένογλου και η Team Manager, Κωνσταντίνα Μυλωνά.

Η κα. Ντέπυ Κοξένογλου, ως Project Manager του τμήματος ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του συλλόγου. Στην ομιλία της τόνισε, την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έχει διασφαλίσει όλα τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη λειτουργία της ομάδας. Ανέφερε επίσης, τη στήριξη του Προέδρου του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., κ. Μιχάλη Κουντούρη, ο όπως σε όλα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Έκλεισε τον χαιρετισμό με το σύνθημα «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» με το οποίο θέλει να δείξει ότι η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, δεν σκοπεύει απλώς να συμμετέχει, αλλά να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο θέτοντας υψηλούς στόχους για την ομάδα.

Μετά την κλήρωση, η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού εντάχθηκε στον Δ’ όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τις ακόλουθες ομάδες:

1. Άγιος Θωμάς

2. Αθλητική Ακαδημία 28Β

3. Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ

4. Εθνικός Καλαμάτας

5. Εθνικός ΟΦΠΦ

6. Ελπίδα Τρίπολης

7. Πυθαγόρας Περάματος

Η 1η αγωνιστική για τον Ολυμπιακό έχει οριστεί το Σαββατοκύριακο 11-12/10, με εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Εθνικό Καλαμάτας. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της επιτροπής και εξασφαλιστούν όλες οι λεπτομέρειες».