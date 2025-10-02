Οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε... τσουλήθρα στο Mοναστηράκι εν μέσω βροχής!

Ένας οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς το... έζησε λίγο παραπάνω στο κέντρο της Αθήνας, κάνοντας... τσουλήθρα στο νερό της βροχής στο Μοναστηράκι εν μέσω αποθέωσης!

Σε λίγη ώρα (19:45) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ και στην Αθήνα βρίσκονται αρκετοί φίλοι της ολλανδικής ομάδας.

Αρκετοί Ολλανδοί, λοιπόν, έκαναν την πρωινή τους βόλτα στο βροχερό κέντρο της Αθήνας και το ένας εξ αυτών το... έζησε λίγο παραπάνω.



Ένας τολμηρός οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, έκανε τσουλήθρα στη βροχή, με τους υπόλοιπους να δίνουν τον ρυθμό, με τους περαστικούς να... σπεύδουν για να αποθανατίσουν την στιγμή!