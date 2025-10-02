Opta: Προβλέπει τη θέση που θα τερματίσει η ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Conference League (pic)

Έτοιμη για την πρεμιέρα της στη League Phase του UEFA Conference League είναι η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει αποψε στις 22:00 την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η Ένωση, θέλει να ξεκινήσει με το δεξί, ενώ με βάση το πρόγραμμα και τη δυναμικότητα των αντιπάλων στη League Phase μπορεί να έχει ως στόχο την είσοδο στην πρώτη οκτάδα που θα της δώσει (και) τη δυνατότητα της απευθείας συμμετοχής στους «16». Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ, μετά την απαιτητική πρεμιέρα στο Τσέλιε, θα έχει μπροστά της δυο εντός έδρας παιχνίδια με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, τα οποία αν τα πάρει - και έχει εξασφαλίσει και ένα θετικό αποτέλεσμα στη Σλοβενία - θα έχει κάνει ήδη τη μισή… δουλειά. Τι λέει όμως ο υπερυπολογιστή της Opta;

Η Opta όπως θα δείτε παρακάτω, υπολόγισε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (XPTS) και διαμόρφωσε την τελική εικόνα της βαθμολογίας στον ενιαίο όμιλο, βγάζοντας ότι η ΑΕΚ θα προκριθεί στην επόμενη φάση χωρίς όμως να μπει στην πρώτη 8άδα. Για την ακρίβεια η εκτίμηση είναι πως η Ένωση θα βρειεί στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, συγκεντρώνοντας 9,89 βαθμούς.