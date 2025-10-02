Super League: Πρόστιμα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ακόμη τέσσερις ΠΑΕ

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League ανακοίνωσε τις ποινές που επιβλήθηκαν σε ομάδες για παραβάσεις κατά τη διάρκεια της 5ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός καλείται να καταβάλει 1.500 ευρώ για δύο παραβάσεις στον αγώνα του με τη Λεβαδειακό. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναιτωλικός και ο Αστέρας AKTOR τιμωρήθηκαν με 1.000 ευρώ έκαστος, ενώ η ΠΑΕ ΟΦΗ θα πληρώσει 500 ευρώ.

Οι ποινές αφορούν παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, κυρίως σχετικά με τη σωστή διεξαγωγή των αγώνων και τη συμπεριφορά των ομάδων.

Οι αποφάσεις καλούν τις ομάδες σε συμμόρφωση, καθώς η επανάληψη παραβάσεων μπορεί να επιφέρει αυστηρότερες κυρώσεις στο μέλλον.

Η ανακοίνωση:

Αρ. Απόφ. 177/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 174/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 173/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 27-9-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Αρ. Απόφ. 175/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦΗ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Αρ. Απόφ. 176/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)

Αρ. Απόφ. 178/2-10-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 28-9-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)