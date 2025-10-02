Ρούμπεν Ντε Λα Μπαρέρα στο SDNA: «Η Θέλτα με σκαμπανεβάσματα, αλλά ο Ιγκλέσιας σε top φόρμα»

Ο Ισπανός τεχνικός, άλλοτε κόουτς της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και της Αλμπαθέτε, μεταφέρει στο SDNA τα δυνατά και αδύνατα σημεία της δεύτερης αντιπάλου του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Λίγες ώρες απέμειναν για το δεύτερο…ραντεβού του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (2/10) την Θέλτα στο «Estadio Abanca-Balaídos» με στόχο να βγει όρθιος απ΄την μάχη κόντρα στην ομάδα της Γαλικίας.

Ο Ισπανός τεχνικός, Ρούμπεν Ντε Λα Μπαρέρα (άλλοτε κόουτς της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και της Αλμπαθέτε- φωτ.) έδωσε το προσωπικό του report στο SDNA για την Θέλτα.

«Δεν παρουσιάζει ισορροπία στα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν. Βγάζει πολλά σκαμπανεβάσματα και λιγότερα καλά διαστήματα στα παιχνίδια της. Είναι τακτικά ευέλικτη, ικανή να χτίζει από την άμυνα με 3 ή 4 παίκτες.

Τείνουν να υπερφορτώνουν τις θέσεις στον άξονα και να καταλήγουν σε τελικές ενέργειες από τα πλάγια.

Αμυντικά, πολλές φορές μαρκάρουν έναν-προς-έναν, άλλες φορές αφήνουν έναν παίκτη πίσω, επιδιώκοντας να μετατρέψουν τις αντεπιθέσεις σε ισχυρό όπλο για να πλησιάσουν την αντίπαλη εστία.

Διαθέτουν ποιοτικούς παίκτες, αλλά είναι εμφανές ότι, παρά τις συχνές αλλαγές στην ενδεκάδα, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας βρίσκεται σε top φόρμα με 5 γκολ σε 8 παιχνίδια».