Ο Ντιν Τζέιμς, ο Παναθηναϊκός και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα

Πώς συνδέονται ο 25χρονος αριστερός μπακ, το Τριφύλλι και ο Sport Director της ΑΕΚ; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ένας…φίλος απ΄τα παλιά έρχεται με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (2/10) για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Και το όνομα αυτού, Ντιν Τζέιμς.

Μπορεί ο 25χρονος Ολλανδός (με ρίζες από την Ινδονησία) αριστερός μπακ να μην έχει αγωνιστεί στη χώρα μας, ωστόσο κουβαλά…άρωμα Ελλάδας.

Το περασμένο καλοκαίρι έπαιξε δυνατά για κάποιο διάστημα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου, ήταν μία από τις περιπτώσεις που εξέταζε σοβαρά ο Sport Director της Ένωσης. Χαβιέρ Ριμπάλτα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Τζέιμς την περασμένη σεζόν υπήρξε ο βασικός αριστερός μπακ της Γκο Αχέντ Ιγκλς, με 31 συμμετοχές (2.155 λεπτά), δύο γκολ και τρεις ασίστ, συμβάλλοντας και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ολλανδίας. Τον περασμένο Γενάρη το ολλανδικό κλαμπ φρόντισε να επέκτεινει το συμβόλαιό του έως το 2028.

Την τρέχουσα σεζόν μετράει 2 ασίστ σε 9 παιχνίδια.

Γεννήθηκε τo 2000 στην Ολλανδία με τους γονείς του να είναι από την Ινδονησία. Ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική ομάδα της Λέιντεν και στη συνέχεια πήγε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ και της Φόλενταμ.

Το 2020 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Φόλενταμ.

Εξελίχθηκε σε βασικό και το 2022 βοήθησε την ομάδα να ανέβει στην Eredivisie όπου έκανε ντεμπούτο τον Αύγουστο του 2023.

Εκείνη τη σεζόν όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά καθώς ο τεχνικός του Βικ Γιόνκ τον είχε μόνιμα στον πάγκο. Με το συμβόλαιο του να λήγει συμφώνησε με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Έχει επιλέξει να αγωνιστεί στην εθνική Ινδονησίας, καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή τον περασμένο Μάρτιο.

Οι αγωνιστικές συστάσεις που συνοδεύουν τον Ντιν Τζέιμς κάνουν λόγο για έναν ανερχόμενο αριστερό μπακ.

Πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός με δυνατό αριστερό πόδι και ιδιαίτερα αποτελεσματικός περισσότερο στην αμυντική λειτουργία, παρά από τη μέση και μπροστά.

Για την ιστορία της υπόθεσης ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε τσεκάρει το περασμένο καλοκαίρι έναν ακόμα παίκτη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο Φινλανδός εξτρέμ, Όλιβερ Άντμαν πέρασε από το…μικροσκόπιο του για λογαριασμό της ΑΕΚ, ωστόσο προϊόντος του χρόνου πήρε μεταγραφή στην Ρέιντζερς έναντι 4,4 εκατ. ευρώ και συνεχίζει την καριέρα του στην Σκωτία.