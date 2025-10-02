3.600 χιλιόμετρα: Με λεωφορεία στο Βίγκο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ!

Ειδική μνεία στους οπαδούς του ΠΑΟΚ κάνουν τα τοπικά ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας πως ο πρώτος «όγκος» των Ελλήνων έφτασε οδικώς στο Βίγκο διανύοντας 3.600 χιλιόμετρα - Αποστολή στην Ισπανία

Το Μπαλαϊδος ετοιμάζεται να φορέσει τα... γιορτινά του, καθώς η ομάδα του Βίγκο επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ έχει κινητοποιήσει ολόκληρη την πόλη της Γαλικίας, η οποία προετοιμάζεται πυρετωδώς για να φιλοξενήσει τους φίλους του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρει το farodevigo.es, περίπου 640 Έλληνες αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του Μπαλαϊδος, την ώρα που οι ιθύνοντες της Θέλτα έκαναν υπολογισμούς για περίπου 500.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο πρώτος «όγκος» των φίλων του ΠΑΟΚ έφτασαν οδικώς, διανύοντας περίπου 3.600 χιλιόμετρα, κάτι που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους Ισπανούς.

Οι ετοιμασίες στα τοπικά μαγαζιά εστίασης συνεχίζονται, με τους δρόμους του Βίγκο να έχουν βαφτεί «ασπρόμαυροι», με τους Ισπανούς να αποθεώνουν τους φίλους του ΠΑΟΚ που δεν σκέφτηκαν στιγμή να διανύσουν την... Ευρώπη για να βρεθούν στο «πλάι» της ομάδας τους.