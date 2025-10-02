«Black History Month», Premier League και το 1978: Η ιστορία που «ένωσε» κοινωνία και ποδόσφαιρο

Ο Οκτώβριος του 2025 βρίσκει την Αγγλία να «γιορτάζει» για ακόμη μία χρονιά το Black History Month, έναν θεσμό που δεν αφορά μόνο την ιστορία των μαύρων ποδοσφαιριστών, αλλά την ιστορία όλων. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Το ποδόσφαιρο, όντας το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο, δεν θα μπορούσε είναι απών από αυτήν τη συζήτηση.

Η Premier League με το βάρος και την απήχηση που διαθέτει, έχει γίνει σε μια από τις πιο δυνατές φωνές υπέρ της ισότητας και της αναγνώρισης.

Black History Month: Περισσότερο από μια επέτειος

Το Black History Month καθιερώθηκε για να δώσει φωνή σε μια ιστορία που για χρόνια αγνοήθηκε ή παραμελήθηκε. Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και υιοθετήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1987, καθιερώνοντας τον Οκτώβριο ως μήνα μνήμης και γνώσης.

Στο ποδόσφαιρο, το Black History Month υπενθυμίζει ότι η πορεία των έγχρωμων παικτών προς την αναγνώριση μόνο εύκολη δεν ήταν.

Για δεκαετίες τα ρατσιστικά συνθήματα, οι επιθέσεις από τις εξέδρες, ακόμα και οι αποκλεισμοί από ομάδες είχαν τον πρώτο λόγο. Και όλα αυτά γιατί το χρώμα του δέρματος ήταν διαφορετικό. Παίκτες - άνθρωποι, με πάθος και τεχνική δεν έβρισκαν χώρο και χρόνο επειδή κάποιοι «φοβόντουσαν» το χρώμα.

Ωστόσο με το ταλέντο και την επιμονή τους, κατάφεραν να μετατρέψουν το άθλημα σε πιο ανοιχτό και πιο δίκαιο. Δηλαδή να το φέρουν εκεί που έπρεπε να είναι εξ αρχής.

Οι πρωτοπόροι που έσπασαν τα στερεότυπα

Η ιστορία γράφεται από εκείνους που τολμούν και στο αγγλικό ποδόσφαιρο ήταν αρκετοί εκείνοι που τόλμησαν.

Βιβ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ): Το 1978 έγινε ο πρώτος ναύρος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, ανοίγοντας δρόμους για όλους τους επόμενους.

Συρίλ Ρίτζις (Γουέστ Μπρόμιτς): Ένας από τους πιο χαρισματικούς επιθετικούς της γενιάς του. Μπορεί ο ρατσισμός που δέχθηκε να ήταν απάνθρωπος, όμως πάλεψε με όλο του το είναι, δεν το έβαλε ποτέ κάτω και γι'αυτό παρέμεινε σύμβολο αξιοπρέπειας και θάρρους.

Τζον Μπαρνς (Λίβερπουλ): Ο άνθρωπος που μετέδωσε και ενστερνίστηκε το πάθος που υπήρχε στο Anfield, ενώ παράλληλα έγινε σύμβολο κατά των φυλετικών διακρίσεων.

Αυτοί (και όχι μόνο) οι παίκτες δεν ήταν απλώς καλοί ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ότι ήταν σε κορυφαίο επίπεδο βοήθησε αλλά εκείνοι δεν στάθηκαν ποτέ σε αυτό ή μόνο σε αυτό.

Έγιναν οι φωνές που έλειπαν ώστε να αποδείξουν ότι το χρώμα του δέρματος δεν έχει καμία σημασία και πως ο ρατσισμός δεν χωράει ούτε στον αθλητισμό, ούτε πουθενά.

Η Premier League και η νέα εποχή

Με την ίδρυση της Premier League το 1992, το αγγλικό ποδόσφαιρο μπήκε σε νέα τροχιά. Οι μαύροι ποδοσφαιριστές δεν βρήκαν απλά χώρο, έγιναν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές.

Ντιντιέ Ντρογκμπά: Ο Ιβοριανός που έγραψε ιστορία στην Τσέλσι, χαρίζοντας τίτλους και εμπνέοντας ένα ολόκληρο έθνος με τα κατορθώματα του και τις τοποθετήσεις του.

Ποιός μπορεί να ξεχάσει ή να μην διαβάσει για το 2005, όταν η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ;

Η χώρα του Ντρογκμπά ζούσε έναν εμφύλιο πόλεμο. Τότε, ο ίδιος, γονατιστός μπροστά στις κάμερες, έκανε δραματική έκκληση για ειρήνη. Τα λόγια του συγκλόνισαν τον λαό και συνέβαλαν σε μια κατάπαυση πυρός που άνοιξε τον δρόμο για εθνική συμφιλίωση.

Έτσι, ο «Ντιντιέ της Τσέλσι» έμεινε στην ιστορία όχι μόνο ως θρύλος των γηπέδων, αλλά και ως άνθρωπος που με το ποδόσφαιρο ή καλύτερα μέσα από το ποδόσφαιρο βοήθησε να σταματήσει ο πόλεμος.

Πάτρικ Βιερά: Αρχηγός της θρυλικής Arsenal των «Invincibles». Τα λόγια είναι περιττά, αφού τα κατορθώματα του και οι πράξεις του μιλούν από μόνα τους.

Ρίο Φέρντιναντ και Σολ Κάμπελ: Δύο κορυφαίοι Άγγλοι αμυντικοί που έβαλαν νέα δεδομένα στην Premier League και έφεραν μια νότα αλλαγής στις σκληροτράχηλες άμυνες.

Γιάγια Τουρέ, Σάντιο Μανέ, Μοχάμεντ Σαλάχ: Πρόκειται για παίκτες που έβαλαν την Αφρική δυναμικά στην Liga και έχουν δώσει το δικό τους στίγμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Στις μέρες μας, παίκτες όπως οι Ραχίμ Στέρλινγκ, Μπουκάγιο Σάκα, Μοχάμεντ Κουντούς κλπ, δεν είναι απλώς αστέρες που παίζουν ή που πέρασαν από την Premier League. Είναι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το βήμα τους για να μιλήσουν για κοινωνικά ζητήματα, από τη φτώχεια μέχρι την εκπαίδευση και τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό.

1978: Η χρονιά που «γέννησε» το σύγχρονο ποδόσφαιρο

Το βιβλίο «1978: The Birth of Moneyed Modern Football» περιγράφει τη στιγμή που το αγγλικό ποδόσφαιρο μπήκε σε μια νέα εποχή, η οποία είχε να κάνει με την εμπορευματοποίηση του αθλήματος.

Ήταν η αρχή της σημερινής πραγματικότητας, όπου τα χρήματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι χορηγίες άρχισαν να αλλάζουν το μέλλον του παιχνιδιού.

Όμως, το 1978 ήταν και μια χρονιά με ξεχωριστό κοινωνικό βάρος. Την ίδια στιγμή που το ποδόσφαιρο μετατρεπόταν σε βιομηχανία, ο Βιβ Άντερσον έγραφε ιστορία, καθώς έκανε ένα τεράστιο βήμα.

Έσπασε το μεγαλύτερο ταμπού στην Εθνική Αγγλίας και έγινε ο πρώτος μαύρος παίκτης που έπαιξε με τα «Τρία Λιοντάρια» στο στήθος. Κάπως έτσι το 1978 έγινε διπλό σύμβολο. Η γέννηση του «μοντέρνου» ποδοσφαίρου του χρήματος και μαζί η αρχή της αναγνώρισης των μαύρων παικτών στο ανώτατο επίπεδο.

Η σημασία στο σήμερα

Η Premier League, είναι ενεργή κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις του Black History Month, και στέλνει το μήνυμα ότι η ιστορία των μαύρων παικτών δεν πρέπει να τιμάται μόνο έναν μήνα τον χρόνο. Είναι κομμάτι του ίδιου του DNA του αγγλικού ποδοσφαίρου άλλωστε.

Οι σημερινοί σούπερ σταρ παίρνουν θάρρος και μιλούν πιο δυνατά, ορμώμενοι από τους πρωτοπόρους της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Χωρίς τον Άντερσον, τον Ρέτζις, τον Μπαρνς, ίσως να μην υπήρχαν σήμερα οι Σαλάχ, Σάκα και Στέρλινγκ κ.α. στο κορυφαίο επίπεδο.

Και χωρίς το 1978, ίσως το ποδόσφαιρο να μην είχε εξελιχθεί στο παγκόσμιο προϊόν που είναι σήμερα.