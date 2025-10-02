Οπαδοί του Αιγάλεω κατά της διοίκησης: «Βγάζετε λεφτά μέσω στοιχημάτων»!

Δριμεία ανακοίνωση από τους οπαδούς του Αιγάλεω που κατηγορούν ευθέως τη διοίκηση του συλλόγου για στοιχηματισμό!

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι οπαδοί του "Σίτι":

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ

Άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Έχουμε καταλάβει από καιρό τις βλέψεις σας για την ομάδα και ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το κέρδος σας, αδιαφορώντας για το λαό του ΑΙΓΑΛΕΩ και τη μεγάλη του ιστορία. Πλέον όμως όλος ο κόσμος του ΑΙΓΑΛΕΩ ξέρει τι είδους “διοίκηση” είστε, βγάζοντας λεφτά μέσω στοιχημάτων πάνω στις πλάτες της ομάδας μας,Έφτασε επιτέλους όμως η ώρα της αντίδρασης, και πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, μικροί και μεγάλοι, για το καλό και την ελευθέρια του ΑΙΓΑΛΕΩ.

Καλούμε ΟΛΟ τον κόσμο του Αιγάλεω σε γενική συνέλευση τη Δευτερά 6/10 στις 20:00, στο σύνδεσμο μας!

ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΙΧΑΘΕΙ, ΠΑΡΤΕ ΔΡΟΜΟ!!

ΑΙΓΑΛΕΑΡΑ ΘΥΡΑ 12