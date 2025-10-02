MENU
Παραίτηση Βακάλη από την προεδρία της ΕΠΣ Σάμου

Αποχώρηση-έκπληξη από τα κοινά του ποδοσφαίρου από τον άλλοτε αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣ Σάμου, Νίκο Βακάλη. 

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: 

Ενα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου κλείνει σήμερα. Ενα κεφάλαιο ανιδιοτελούς προσφοράς σε κάτι που πραγματικά αφοσιώθηκα κ αγάπησα πολύ.  Αλλά οι αντοχές κ το κουράγιο στέρεψαν  κ όταν κάποιος νιώθει ότι δεν μπορεί πλέον 
να πραγματώνει τις δυνατότητές του, να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις δυσκολίες , να εργάζεται παραγωγικά και να συνεισφέρει  στο  τομέα ενασχόλησης του, τότε αφήνει χώρο στους νεότερους. Πιάσαμε κ ηλικίες που  οι εκνευρισμοί δεν κάνουν καλό. Είχα αποφασίσει εδώ κ καιρό να μην συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές κ αυτό το γνώριζαν μόνο 2 άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς , δεν έχω την ψυχραιμία κ την αντοχή να εξαντλήσω καν την θητεία μου. Λυπάμαι ειλικρινά για τον αιφνιδιασμό κ την αναστάτωση, αλλά είναι πάνω απ τις δυνατότητες μου κ θέλω να προστατέψω την ψυχική μου ηρεμία. 
Ενα τεράστιο κ ανυπόκριτο ευχαριστώ για την συνεργασία στους κατά καιρούς , αλλά κ στους νυν συνεργάτες μου στο Δ/Σ της ΕΠΣ, στους ηρωικούς παράγοντες των ομάδων, στους ποδοσφαιριστές, προπονητές κ διαιτητές. Κ ένα ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ στην κολώνα της ΕΠΣ, την Ειρήνη, που χρόνια τώρα με ανέχονταν . 
Εύχομαι σε όλους   αυτούς κ μέσα απ την καρδιά μου καλή συνέχεια !!!
             Νίκος  Βακάλης.
 

