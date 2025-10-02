Το καλωσόρισμα της Θέλτα στον ΠΑΟΚ με ένα... παραδοσιακό δώρο (vids)

Η Θέλτα σε μία κίνηση καλής φιλοξενίας, υποδέχτηκε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ στα γραφεία της, με την πρόεδρο της ομάδας, Μαριάν Μουρίνιο, να προσφέρει ένα «δώρο» στην Μαρία Γκοντσαρόβα - Αποστολή στην Ισπανία

Οι Γαλιθιάνοι το... ζουν, καθώς περίμεναν οκτώ ολόκληρα χρόνια να επιστρέψουν στα ευρωπαϊκά σαλόνια, με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να αποτελεί γιορτή για την ομάδα, τον κόσμο και ολόκληρη την πόλη.

Η πρόεδρος του συλλόγου, Μαριάν Μουρίνιο, υποδέχτηκε στα... ελληνικά τους εκπροσώπους του Δικεφάλου, σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/10), προσφέροντας μάλιστα στους Θεσσαλονικείς ένα παραδοσιακό δώρο.

Το δώρο παρέλαβε από πλευράς «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, η Μαρία Γκοντσαρόβα, η οποία στις δηλώσεις της ευχήθηκε να απολαύσουν όλοι τον αγώνα, καθώς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αποτελούν και πρέπει να μνημονεύονται ως μία «απόλαυση».

