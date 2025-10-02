Ο Ολυμπιακός του Champions League κατάλαβε πως πρέπει να γίνει… Παναθηναϊκός για να πετύχει

Βγάζοντας τα οπαδικά γυαλιά, αφήνοντας στην άκρη τις εντός συνόρων αντιπαραθέσεις, μπορεί να ανοιχτεί ένας δρόμος λαμπρός για τον Ολυμπιακό, αρκεί να κάνει αυτά για τα οποία... κορόιδευε τον «αιώνιο».

Η Ελλάδα έχει μία απ’ τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες του παγκόσμιου αθλητισμού. Δεν είναι τυχαίο πως συγκαταλέγεται στις κορυφαίες «έχθρες» των σπορ. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. «Αιώνιοι» αντίπαλοι, σύλλογοι που επιλέγουν να διαφέρουν στα πάντα. Ποτέ και για κανένα λόγο δε θα μπορέσει να υπάρξει ταύτιση. Ούτε φυσικά παραδοχή της μίας πλευράς για τις επιτυχίες της άλλης. Πάντα κάτι θα βρίσκουν για να «τρώγονται». Απ’ το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.

Μετά την κατάκτηση του Conference League, έχει ανοίξει κουβέντα και για τον τίτλο της καλύτερης ελληνικής ομάδας στις εκτός συνόρων διοργανώσεις. Θέση δε θα πάρουμε, ας τα βρουν μεταξύ τους. Έτσι κι αλλιώς κανείς και για κανέναν λόγο δεν μπορεί να πείσει τους πάντες ή έστω να κάνει μερικούς να αλλάξουν τρόπο σκέψης. Το «πράσινο» ή το «ερυθρόλευκο» σκεπάζουν τα πάντα, ειδικά τη λογική και την «καθαρή» σκέψη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει αποτελέσει πολλές φορές πρόβλημα. Στις ίδιες τις ομάδες. Ένα απ’ αυτά έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος από πείσμα μπροστά στις επιτυχίες του Παναθηναϊκού στο Champions League, διαρκώς προσπαθούσε να τις μειώσει. Με αποτέλεσμα να πείσει τον ίδιο του τον εαυτό πως ακόμη κι εκεί πρέπει να ακολουθήσει ένα… δικό του δρόμο.

Έπαιζε με τακτική ο Παναθηναϊκός; Κρατούσε το επιθετικό στυλ που είχε εντός συνόρων ο Ολυμπιακός, για να μην του πουν πως μοιάζει στο «Τριφύλλι». Νικούσαν οι «πράσινοι»; Προσπαθούσαν να τους μειώσουν τις επιτυχίες λέγοντας για «καφενεία» ή αδιάφορους αντιπάλους. Έφτασαν στο σημείο να συγκρίνουν ακόμη και τη σπουδαιότητα μιας σημαντικής πορείας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μπροστά σε έναν εγχώριο τίτλο.

Αυτόματα πέρασε στη λογική του Ολυμπιακού, πως επειδή το κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται να το πετύχει ο ίδιος. Έπρεπε να χαράξει ένα δικό του ποδοσφαιρικό δρόμο και μέσω αυτού αν μπορούσε να πετύχει κάτι εκτός συνόρων, έχει καλώς. Αποτέλεσμα ήταν κάποιες υπερβολικά κακές βραδιές. Οι οποίες και ήταν περισσότερες από τις επιτυχίες.

Η πολυετής απουσία του Παναθηναϊκού από το Champions League (τελευταία συμμετοχή σε φάση ομίλων το 2010-11) έφερε την ηρεμία στον Ολυμπιακό. Ακόμη κι έτσι δέχτηκε «στραπάτσα», είχε αποτυχίες. Σιγά-σιγά όμως, άρχισε να αλλάζει νοοτροπία, διότι ο «αιώνιος» είχε τα δικά του ζητήματα κι έτσι έφυγε το «πέπλο» τοξικότητας που έκρυβε την πραγματικότητα.

Ξαφνικά λοιπόν, παρατηρεί κανείς έναν Ολυμπιακό που θυμίζει σε πολλά Παναθηναϊκό στο Champions League. Φυσικά δεν έχει φτάσει σε ανάλογες επιτυχίες στην κορυφαία διοργάνωση, όμως χρειάζεται ένα βήμα τη φορά. Και κυρίως να μη θεωρείται η καλή πορεία στα «αστέρια», ως κάτι ασήμαντο.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε καλά στο Λονδίνο κι ας έχασε. Το είχε κάνει παλιότερα και ο Παναθηναϊκός και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ και σε άλλες σπουδαίες έδρες. Είναι ένα «παράσημο», ακόμη κι αν δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Γιατί το πρώτο βήμα είναι να κοιτάξεις το... μεγαθήριο στα μάτια. Ακόμη κι αν δεν το «σκοτώσεις».

Κυρίως όμως, επιδεικνύεται ο απαιτούμενος σεβασμός στο Champions League. Μέσω των χρημάτων που εξασφαλίστηκαν και της απουσίας αντιπαλότητας με τον Παναθηναϊκό εδώ και αρκετά χρόνια – με κοινή παρουσία στη διοργάνωση – σταμάτησε ο Ολυμπιακός να «βλέπει» τα… αστέρια ως πεδίο αντιπαράθεσης με τον «αιώνιο». Με συγκρίσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν φυσικά ποτέ να τον ευνοήσουν.

Ηρέμησε, «γλυκάθηκε» από το Conference League που κατέκτησε και έτσι επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό στην Ευρώπη. Κυρίως στο Champions League. Γιατί κι αυτό έπαψε να είναι μονιμότητα με πιθανή κατάκτηση Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε τα χνάρια που είχε αφήσει επί σειρά ετών ο Παναθηναϊκός. Έπαψε αυτή η ανούσια κόντρα, την οποία μπορούν να την περιορίσουν εντός συνόρων. Έτσι φτάσαμε να βλέπουμε μια ομάδα που ακόμη κι αν «λυγίσει», δε θα γίνει εύκολα. Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος.

Ακριβώς δηλαδή αυτό που είχε πετύχει ο «αιώνιος» επί σειρά ετών και πανηγύρισε σημαντικές επιτυχίες. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πολύ δρόμο να διανύσει για φτάσει σε ανάλογο σημείο, να καταφέρει δηλαδή να παίξει στον τελικό ή τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εάν όμως μείνει σταθερός σε αυτόν τον δρόμο και δεν... λοξοδρομήσει, ίσως στο μέλλον μπορέσει να καυχηθεί και για τα δικά του επιτεύγματα στο Champions League.