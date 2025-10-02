Το αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στη Θέλτα και στο ανερχόμενο διαμάντι του ισπανικού Ατλαντικού

Ο ΠΑΟΚ μας... ξεναγεί στο ανερχόμενο διαμάντι του ισπανικού Ατλαντικού, το Βίγκο, αλλά και αναλύει το «προφίλ» της Θέλτα, που σήμερα (2/10 22:00) αντιμετωπίζει στο Μπαλαϊδος ο Δικέφαλος.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ευρωπαϊκή «πρώτη» στο Balaidos, έπειτα από οκτώ χρόνια για τους Γαλιθιάνους. H Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (02.10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, στο οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 2016-17, όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δεν διανύει την καλύτερη της περίοδο η ομάδα του Βίγκο, καθώς στο πρωτάθλημα Ισπανίας μετρά δύο ήττες και πέντε ισοπαλίες, ενώ στο πρώτο ματς της League Phase ηττήθηκε 2-1 από την Στουτγάρδη στη Γερμανία.

Η Θέλτα Βίγκο (Real Club Celta de Vigo δηλαδή Βασιλικός Κελτικός Σύλλογος του Βίγο) ιδρύθηκε το 1923 από τη συγχώνευση των ομάδων Ρεάλ Βίγκο Σπόρτινγκ και Ρεάλ Φορτούνα Φούτμπολ Κλαμπ.

Το όνομα Θέλτα έχει κέλτικη προέλευση, δεδομένου ότι κάποτε οι Κέλτες αποίκισαν την Γαλικία, στο βορειοδυτικό άκρο της Ισπανίας, πάνω από την Πορτογαλία.

Θεωρείται από τις …μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας, χωρίς μεγάλο τίτλο στο ενεργητικό της. Έφτασε βέβαια, τρεις φορές στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας (1948, 1994, 2001).

Τη σεζόν 2002-2003 κατέκτησε την τέταρτη θέση στο ισπανικό πρωτάθλημα, που είναι το καλύτερο πλασάρισμα στην ιστορία της.

Τη σεζόν 1970-1971 δε, παρέμεινε αήττητη στο γήπεδό της, κερδίζοντας τότε το παρατσούκλι «ο φονέας των γιγάντων».

Έχει φτάσει μέχρι τη φάση των 16 του Champions League τη σεζόν 2003-04, όπου αποκλείστηκε από την Άρσεναλ.

Έχει συμμετάσχει έξι φορές στο Κύπελλο UEFA και 44 σεζόν στην Πριμέρα Ντιβισιόν.

Κέρδισε το κύπελλο Ιντερτότο το 2000, μαζί με την Ουντινέζε και την Στουτγάρδη.

Τη φανέλα της Θέλτα Βίγο έχουν φορέσει γνωστοί ποδοσφαιριστές, όπως οι Αλεξάντερ Μοστοβόι, Βαλέρι Κάρπιν, Κλοντ Μακελελέ, αλλά και παίκτες που έχουν συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ, όπως ο Πάμπλο Κοντρέρας, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο Ζήσης Βρύζας, ο Γιαννάκης Οκκάς, ο Γιόνι Ότο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Θέλτα ονομάστηκε “EuroCelta”, λόγω της εντυπωσιακής ευρωπαϊκής πορείας της. Κατέγραψε, μεταξύ άλλων, ένα συνολικό 4-1 επί της Λίβερπουλ, ένα 4-0 με τη Γιουβέντους κι ένα συνολικό 8-1 με τη Μπενφίκα.

Έφτασε στους ημιτελικούς του Europa League τη σεζόν 2016–17, όπου αποκλείστηκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία και κατέκτησε το τρόπαιο στη συνέχεια.

Με ελληνικές ομάδες έχει συναντηθεί δύο φορές. Τη σεζόν 1999-2000 στον β’ γύρο του Κυπέλλου UEFA όταν απέκλεισε τον Άρη (2-2 και 2-0) και τη σεζόν 2016-17 στην φάση των ομίλων του Europa League όταν νίκησε 2-0 και στα δύο ματς τον Παναθηναϊκό.

Το αρχικό έμβλημα της Θέλτα ήταν μια κόκκινη ασπίδα με δύο στυλιζαρισμένα γράμματα C (Club Celta) και το βασιλικό στέμμα της Ισπανίας. Την επόμενη χρονιά, το χρώμα της ασπίδας άλλαξε στο παραδοσιακό γαλάζιο χρώμα. Όπως πολλές άλλες ομάδες της Γαλικίας, όπως η Compostela και η Racing Ferrol, το έμβλημα απεικονίζει επίσης τον κόκκινο σταυρό του Αγίου Ιακώβου.

Τα εντός έδρας χρώματα της Θέλτα είναι το γαλάζιο και το λευκό.

Η μεγάλη της αντίπαλος είναι η γειτονική Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Οι δυο τους αναμετρώνται στο «Ντέρμπι της Γαλικίας».

Βίγκο: Το ανερχόμενο διαμάντι του ισπανικού Ατλαντικού

Εκεί που ο Ατλαντικός συναντά την ισπανική κουλτούρα, βρίσκεται το Βίγκο. Μια πόλη-λιμάνι με έντονο ναυτικό παρελθόν, γαστρονομική σκηνή και ατμόσφαιρα που συνδυάζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα με τον μοντέρνο αστικό ρυθμό.

Πόλη και μεγάλο λιμάνι -το μεγαλύτερο αλιευτικό παγκοσμίως- της Ισπανίας, το Βίγκο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Γαλικίας. Βρίσκεται στη βορειοδυτική Ισπανία, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία και βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο πληθυσμός της αγγίζει τους 300.000 κατοίκους.

Το 2003 από το λιμάνι του Βίγκο διακινήθηκαν 673.874 τόνοι ψαριών.

Ο Ιούλιος Βερν αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο μυθιστόρημά του «Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα», το οποίο κυκλοφόρησε το 1869, σε μια εκβολή του Βίγκο, που επισκεπτόταν ο καπετάνιος Νέμο με τον Ναυτίλο.

Υπέροχες παραλίες απέχουν δέκα λεπτά από το κέντρο της πόλης και εκτείνονται σε μια ακτογραμμή, ιδανική για κάθε γούστο. Η πιο γνωστή παραλία της πόλης είναι η Playa de Samil.

Γαστρονομικά το Βίγκο και γενικότερα η περιοχή της Γαλικίας είναι εμπειρία. Σε καμία άλλη πόλη της Ισπανίας δεν μπορεί να απολαύσει κανείς τόσα θαλασσινά, συμπεριλαμβονομένων των περίφημων στρειδιών Βίγκο, που θα βρείτε σε αφθονία στη R úa da Pescader ía , γνωστή και ως Oyster Street .

Το Βίγκο είναι πύλη προς το θαυμαστό αρχιπέλαγος των Νήσων Cíes, που θεωρούνται από τις πιο όμορφες ακτές της Ισπανίας.

Η ιστορική καρδιά του Vigo , η παλιά πόλη (Casco Vello ) έχει στενά λιθόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια, μικρά καφέ, τοπικά καταστήματα. Κέντρο της περιοχής είναι η Co -Cathedral of Santa Mar ía (συν-καθεδρικός ναός) που αποτελεί θρησκευτικό σημείο αναφοράς.

Το Monte do Castro είναι σε έναν κατάφυτο λόφο πάνω από την πόλη, με ερείπια αρχαίας κατοίκησης και αμυντικών τειχών. Αξίζει για την πανοραμική θέα της πόλης και της λιμνοθάλασσας του Βίγκο.

Το μουσείο σύγχρονης τέχνης MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo).

Η περιοχή Bouzas (προαστιακή γειτονιά κοντά στο λιμάνι) έχει μια πιο παραθαλάσσια διάθεση και αξίζει μια βόλτα.

Λιγότερο από 30 λεπτά από το Βίγκο, η Ποντεβέδρα είναι ένα μέρος που μοιάζει με ένα καλά κρυμμένο μυστικό, με μια από τις πιο όμορφες παλιές πόλεις στη Γαλικία.

Περίπου 90 λεπτά από το Βίγκο δε, βρίσκεται το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Αυτή η πόλη, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO, δεν είναι απλώς η τελευταία στάση στον παγκοσμίου φήμης δρόμο Camino de Santiago, αλλά ένα ζωντανό μείγμα σπουδαίας ιστορίας, θρησκευτικής σημασίας και μεσαιωνικής γοητείας.

Balaidos: Ιστορία και σύγχρονη ταυτότητα

Το Estadio Municipal de Balaidos – Estadio Abanca Balaidos πλέον – είνα η έδρα της Θέλτα Βίγκο από το 1928. Με χωρητικότητα περίπου 29.000 θεατών, το γήπεδο συνδυάζει παραδοσιακό χαρακτήρα με σύγχρονες αναβαθμίσεις, προσφέροντας άνεση και καλή ορατότητα σε κάθε θέση.